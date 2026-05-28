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28 may 2026 Actualizado 01:17

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Ni yo puedo ser Uribe, ni pretendo serlo porque el país es otro: Paloma Valencia

La candidata respondió sobre el papel del expresidente Uribe en un eventual gobierno y la influencia que tiene el expresidente en la formación de Valencia.

Ni yo puedo ser Uribe, ni pretendo ser Uribe porque el país es otro: Paloma Valencia

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Nicolás Llanodiscover

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En diálogo con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que tener mentores y aprender de alguien es muy importante, “China se copió y después adquirieron el conocimiento para hacer las cosas mejor. Sí creo que uno aprende y, aprender no es vergonzoso”.

Vea aquí: El problema no es la tierra, es la productividad: Paloma Valencia

Incluso dijo que la diferencia con los otros candidatos es que ella ha estado aprendiendo a gobernar, “de uno al que le fue bien, pero no seré igual. Ni yo puedo ser Uribe, ni pretendo ser Uribe porque el país es otro. Así pintara con el mismo trazo de Uribe, el gobierno sería distinto porque la Colombia es distinta. Es diferente quien aprende y que eso no demerita la calidad”.

Política de seguridad

En temas como la seguridad en el país, la candidata habló de una política que comprende 4R. Uno de ellos es reducir el ingreso de los ilegales, “que solo en cocaína producen más que el presupuesto de defensa, eso implica política antidrogas, antiextorsión y antiminería”.

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En política antidrogas planteó que esta incluye incautación, erradicación y sustitución forzosa: “fumigación sí donde hay cultivos industriales, sustitución donde hay cultivos pequeños”.

De otro lado está la política antiminería, la cual considera debe estar enfocado en entregar proyectos a mineros artesanos con participación de empresas.

Otra de las R busca robustecer la fuerza pública, “donde comprende el fortalecimiento del pie de fuerza, equipamiento, drones, inhibidoras de señal, capacidades de inteligencia. Otra R es reestablecer la legalidad, que criminales no quedan impunes”.

Finalmente dijo que impulsará una gran ley de sometimiento, mas no mesas de negociación, “el principio será que la garantía de no repetición es para sociedad, no para el sujeto. La sociedad debe entender que no seremos tolerante con los violentos. Todos pagan cárcel, así sea en una colonia agrícola”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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