“Make Americas Great Again”: Petro revela el cambio clave que agregó al icónico lema de Trump

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista exclusiva con Caracol Radio y Julio Sánchez Cirsto, el presidente Gustavo Petro, reveló los primeros detalles de la reunión con su homólogo Donald Trump.

Lea también: Presidente Gustavo Petro habló en exclusiva con Caracol Radio tras reunión con Donald Trump

Dentro de su reunión el jefe de Estado colombiano reveló que agregó un cambio al polémico lema de Trump “Make Americas Great Again”, luego de que regara una gorra roja.

“Él me regaló una gorra roja, que dice Make Americas Great Again, y yo cogí un esfero de los miles que habían ahí y delante de él le puse una S a ‘América’ y le dije: hagamos grandes las américas” afirmó el mandatario colombiano.

Respecto a esto, el presidente Trump respondió: “Muy chistoso muy chistoso”. Sin embargo, el jefe de Estado Petro destacó que para él esto era algo muy serio, ya que es el camino por el que hay que ir.

Le puede interesar: Propuesta de Petro a Trump: operación conjunta con Venezuela para derrotar a los cabecillas del ELN

Qué significa la gorra roja que regaló Trump a Petro

Esta gorra tiene un color rojo característico y lleva el lema ‘Make America great again’, traducido significa ‘Hacer a Estados Unidos grande de nuevo’, además de contar con el autógrafo del mandatario y el número 45 y el 47, el número de presidente que es Donald Trump en el orden de mandatarios de la historia estadounidense.

Escuche Caracol Radio EN VIVO