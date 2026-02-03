Propuesta de Petro a Trump: ejércitos de Colombia y Venezuela derroten a cabecillas del narcotráfico
En exclusiva con Julio Sánchez Cristo, el presidente Gustavo Petro reveló detalles de su encuentro con su homólogo Donald Trump.
Tras dos horas de diálogo, la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, concluyó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca. En entrevista exclusiva con Julio Sánchez Cristo para Caracol Radio, el mandatario colombiano compartió detalles reveladores, abordando temas cruciales como la reactivación económica de Venezuela y una audaz propuesta para combatir el narcotráfico.
Petro calificó el encuentro con un “nueve” en una escala del uno al diez, destacando un ambiente de “gran honor” y una relación que, según él, ha permitido establecer un buen entendimiento entre ambos líderes.
De acuerdo con Petro, la reunión, que se extendió más de lo esperado, se llevó a cabo al más alto nivel de ambos gobiernos, con la presencia de diferentes percepciones que enriquecieron el diálogo. Se sirvió “un rico tinto colombiano”, un detalle que el presidente no dejó pasar.
Noticia en desarrollo
