Pacto Histórico despliega 3.000 abogados para blindar escrutinios presidenciales

Consulta del Pacto Histórico, ¿cómo impacta el resultado en el ajedrez político del 2026?

El Pacto Histórico anunció un despliegue jurídico electoral de cara a las elecciones presidenciales, con cerca de 3.000 abogados encargados de acompañar los escrutinios y defender los votos en todo el país.

Según la organización política, el nuevo equipo jurídico respaldará la campaña presidencial de Iván Cepeda y tendrá presencia en las principales regiones del país para vigilar el conteo oficial de votos y atender posibles reclamaciones electorales.

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De acuerdo con las cifras entregadas por el Pacto Histórico, Bogotá concentrará el mayor número de abogados con 370 juristas, seguida por Antioquia con 262, Valle del Cauca con 254 y Bolívar con 200. También habrá una presencia importante en Cauca, Atlántico, Cesar, Nariño, Córdoba, Santander, Boyacá, Norte de Santander y Meta.

El coordinador nacional de escrutinio del Pacto Histórico, Alí Bantú Ashanti, explicó que la función principal del equipo será acompañar el proceso de escrutinio y verificar posibles inconsistencias.

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“Esta es una red nacional de abogados del Pacto Histórico que tendrá la función más importante como es acompañar el proceso de escrutinio, revisar formularios electorales y verificar si existen o no inconsistencias”, afirmó.

Ashanti agregó que los juristas también estarán encargados de presentar reclamaciones cuando existan irregularidades en la información electoral y hacer seguimiento permanente al conteo oficial de votos.

La colectividad aseguró que este fortalecimiento jurídico responde a las controversias registradas en las elecciones legislativas y presidenciales anteriores.

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Recordó que en los comicios de 2022 se evidenció la pérdida de más de 600 mil votos al Senado, situación que posteriormente permitió al Pacto Histórico recuperar cuatro curules adicionales.

Asimismo, mencionó que durante las elecciones del pasado 8 de marzo de 2026 se presentaron reclamaciones en los escrutinios y modificaciones posteriores en la composición del Congreso, lo que derivó en la recuperación de dos curules más en la Cámara de Representantes.

“Este despliegue de juristas busca fortalecer la capacidad de reacción jurídica de la campaña en tiempo real y evitar que diferencias entre preconteos y escrutinios oficiales terminen afectando votos en regiones clave”, señaló Ashanti.

Además del componente jurídico, el movimiento político destacó que ya cuenta con más de 90 mil testigos electorales inscritos para las presidenciales y mantiene abierta la convocatoria para ampliar la cobertura antes del cierre del plazo establecido por la Registraduría Nacional.