El vestido artesanal de Nariño que Petro obsequia a Melania Trump durante su visita oficial a EEUU

En el marco de su visita oficial a Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llevado un mensaje de tradición y sostenibilidad a la Casa Blanca. Para su encuentro con el presidente Donald Trump, este 3 de febrero, Petro preparó una serie de obsequios representativos de la riqueza cultural y artesanal de Colombia, entre los que se destaca un vestido único elaborado por manos indígenas del departamento de Nariño.

El vestido, confeccionado por Hajsú Etnomoda, una iniciativa liderada por Flor Imbacuán Pantoja, mujer indígena de la etnia de los Pastos, es una obra de arte que combina lana de oveja, seda natural, algodón, bambú, lino cashmere y alpaca.

La prenda fue tejida en guanga, un telar ancestral andino, que representa la identidad cultural de esta comunidad. Este regalo no solo simboliza la tradición milenaria de los Pastos, sino también el compromiso con la preservación del patrimonio cultural y el respeto por el medio ambiente.​

Hajsú Etnomoda, ubicada en el resguardo indígena de Carlosama, Nariño, ha contado con el apoyo de Artesanías de Colombia S.A. BIC para impulsar su labor. ​ La marca busca conservar y transmitir los conocimientos ancestrales de la tejeduría en guanga, promoviendo el tejido social y el empoderamiento de las comunidades indígenas.

Según Flor Imbacuán, su trabajo honra la historia y conecta a las personas con sus raíces, mientras persevera el equilibrio con la naturaleza. El vestido artesanal que será entregado a Melania Trump es un símbolo de la diversidad y el talento de las comunidades indígenas colombianas. ​ Con esta prenda, Petro no solo llevó un regalo, sino también un mensaje de respeto por las tradiciones y el medio ambiente, destacando la importancia de preservar el legado cultural de Colombia en el escenario internacional. ​

El gesto del mandatario Petro no solo resalta el tesoro cultura del país, sino que también busca fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Durante su visita, el mandatario colombiano expuso las prioridades de su país y espera discutir temas de interés común con su homólogo estadounidense. ​ Este encuentro en la Casa Blanca se enmarca en una agenda de trabajo que busca establecer líneas de cooperación en áreas clave para ambas naciones. ​

La visita de Petro a Estados Unidos y su gesto hacia la primera dama estadounidense refuerzan el papel de Colombia como un país rico en cultura, historia y tradiciones. ​ Este intercambio cultural, representado en el vestido tejido en guanga, es un recordatorio de la importancia de valorar y proteger las raíces que nos conectan con el pasado y nos proyectan hacia el futuro. ​

