Argentina vs España EN DIRECTO 🔴 Mundial 2026: ÚLTIMAS noticias de los equipos de la FINAL

Imagen creada de la final del Mundial entre España y Argentina / Getty Images / FIFA

Tiempo de definición para conocer el campeón del Mundial 2026. España y Argentina, equipos que llegaron como cadidatos a lograr el título, serán quienes luchen por una nueva estrella para su escudo: La Roja va por la segunda, mientras que la Albiceleste busca la cuarta y la segunda de manera consecutiva.

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La verdadera Finalissima

La Finalissima la disputaron por tercera oportunidad Argentina e Italia en 2021, campeón de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente. Se esperaba que en marzo de 2026 se jugara una nueva edición entre España (campeón de la Euro) y Argentina, vencedor de la Copa América; pero esta, que se iba a jugar en Catar, no se pudo disputar por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Si embargo, el destino tenía preparado que dicho partido se trasladara a nada más y nada menos que la final de la Copa del Mundo 2026. De hecho, el plan de la FIFA salió a la perfección para la organización, pues al momento de sortear los bombos, lo hicieron de tal manera que los dos mejores en el ranking de ese entonces (España y Argentina) quedaran por los lados diferentes del cuadro, para que se midieran en una veventual final.

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¿Cómo llegan España y Argentina a la final?

Argentina logró puntaje ideal en la fase de grupos, luego de superar a Argelia, Austria y Jordania. En las fases finales lidió con partidos sufridos, disputando incluso prórrogas desgastantes y ganando sobre el final de los encuentros.

Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde (tiempo extra).

Argentina 3-2 Cabo Verde (tiempo extra). Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto.

Argentina 3-2 Egipto. Cuartos de final: Argentina 3-1 Suiza (tiempo extra).

Argentina 3-1 Suiza (tiempo extra). Semifinal: Argentina 2-1 Inglaterra.

Por su parte, España inició sorprendiendo con un empate sin goles ante Cabo Verde, luego superó con contundencia a Arabia Saudita (4-0) y en el juego ante Uruguay logró la victoria por la mínima diferencia (1-0). En los duelos de eliminación directa, superó a sus rivales en los 90 minutos.

Dieciseisavos de final: España 3-0 Austria.

España 3-0 Austria. Octavos de final: Portugal 0-1 España.

Portugal 0-1 España. Cuartos de final: España 2-1 Bélgica.

España 2-1 Bélgica. Semifinal: Francia 0-2 España.

Messi vs. Yamal, la definición del título entre dos generaciones

Fotografía tomada en 2007 para Sport, Barcelona y Unicef. Foto: Joan Monfort Ampliar Fotografía tomada en 2007 para Sport, Barcelona y Unicef. Foto: Joan Monfort Cerrar

Esta foto, tomada por Joan Monfort, le ha dado la vuelta al mundo en el marco de la final del Mundial 2026: Lionel Messi bañando a un bebé de 5 meses llamado Lamine Yamal.

Fue por allá en 2007, en medio de una campaña para el Diario Sport, Barcelona y la Unicef, que organizaron un calendario benéfico en el que varios jugadores del equipo compartieron una sesión fotográfica con niños selecionados mediante un sorteo. Uno de ellos fue Lamine Yamal y, 19 años después, quién se iba a imaginar que se iban a enfrentar para definir el título de una Copa del Mundo.

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Como si fuera poco, todo parece dado para que sea uno de los dos el que levante el Balón de Oro, pues será crucial el título de la Copa del Mundo. Para Yamal puede marcar el camino, apenas con 19 años, hacia un palmarés dorado, mientras que para Messi, podría ser el noveno y el último.

“Es pura casualidad: cuando encuentras algo extraordinario, mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Si escribieras esto en una película, no parecería posible”, dijo el fotógrafo Monfort recientemente.

Argentina, por la cuarta; España, por la segunda

España y Argentina se han enfrentado en 14 oportunidades. Al ser de confederaciones diferentes, la mayoría han sido amistosos (13), pero solamente una vez se midieron en un compromiso oficial, más propiamente en una Copa del Mundo, que fue en 1966 por la fase de grupos y dejó la victoria de los argentinos por 2-1.

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Esta será la séptima final de Argentina en una Copa del Mundo. De las seis anteriores logró ganar tres (1978, 1986 y 2022). De ganar el domingo en New Jersey, llegará a la línea de los cuatro títulos, igualando a Alemania e Italia y quedando a solo uno de la pentacampeona Brasil.

España, por su parte, podría hacer un 2 de 2. La primera final que alcanzó fue en 2010 y terminó quedándose con el título por 1-0 contra Países Bajos. De ganar, serán junto a Uruguay (1930 y 1950) los únicos en haber salido triunfadores en sus dos primeras finales jugadas.

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