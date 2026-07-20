La millonaria cifra que recibe España por haber ganado la final del Mundial 2026 ante Argentina

La Selección de España volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial al conquistar la Copa del Mundo 2026, logrando su segundo título mundial después del conseguido en Sudáfrica 2010. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente culminó un torneo casi perfecto, caracterizado por la solidez defensiva, el dominio del balón y un fútbol ofensivo que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas desde la fase de grupos.

En la gran final, la Roja derrotó a Argentina, vigente campeona del mundo, para volver a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional y consolidar una nueva generación de futbolistas que ya hace historia con la camiseta española. Además del reconocimiento deportivo y de sumar una nueva estrella a su escudo, España también recibirá una recompensa histórica fuera de la cancha, ya que la FIFA otorgará al campeón del Mundial el premio económico más alto entregado hasta ahora en la historia del torneo, reflejando el crecimiento y la importancia que ha adquirido la competencia en esta edición de 2026.

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FIFA aumenta el premio para el campeón del Mundial

Para esta edición del Mundial, la FIFA decidió aumentar considerablemente la bolsa de premios con el objetivo de reconocer el crecimiento de la competencia, que por primera vez contó con 48 selecciones participantes. El organismo rector del fútbol mundial aprobó un fondo total de 655 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia del torneo.

Como campeón del certamen, España recibirá 50 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 44 millones de euros, estableciendo un nuevo récord para una selección ganadora de una Copa del Mundo. La cifra representa un incremento de 8 millones de dólares con respecto al premio que obtuvo Argentina tras conquistar el Mundial de Catar 2022, cuando la Albiceleste recibió 42 millones de dólares.

El incremento en los premios hace parte de la estrategia de la FIFA para fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel global y recompensar el rendimiento de las selecciones nacionales durante el torneo más importante del planeta.

Además del incentivo económico para el campeón, la bolsa de 655 millones de dólares también se distribuye entre todas las selecciones participantes de acuerdo con la instancia alcanzada en la competencia. De esta manera, incluso los equipos eliminados en la fase de grupos reciben una compensación económica, mientras que las selecciones que avanzaron a las rondas finales obtienen premios cada vez mayores.

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¿Cuánto recibe cada jugador al salir campeón de la Copa del Mundo?

Los jugadores de la Selección de España, actuales campeones del mundo, también recibirán una importante recompensa económica por la conquista del Mundial 2026. Sin embargo, ese dinero no será entregado directamente por la FIFA, sino que dependerá del acuerdo económico alcanzado previamente entre los futbolistas y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De acuerdo con información publicada por la prensa española, el plantel acordó recibir el 45% del premio económico que obtiene la federación por conquistar el título mundial. Ese porcentaje representa aproximadamente 865.000 euros brutos para cada futbolista, una cifra que posteriormente estará sujeta a las correspondientes retenciones fiscales.

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¿Cuánto dinero ganó Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia también obtuvo una importante recompensa económica por su participación en la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo alcanzó los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado por Suiza tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y caer en la definición desde el punto penal. Gracias a ese recorrido, la Tricolor recibió 15 millones de dólares, premio correspondiente a las selecciones que avanzaron hasta esa fase del torneo.

Aunque el objetivo era seguir en carrera y pelear por un lugar entre los ocho mejores del Mundial, el desempeño del combinado nacional le permitió cerrar una destacada participación y asegurar un importante ingreso económico para la Federación Colombiana de Fútbol.

A esa cifra se suman los 2,5 millones de dólares que la FIFA entregó a cada una de las 48 selecciones clasificadas al Mundial como parte del programa de apoyo destinado a cubrir los costos de preparación, logística y participación en la competencia.

De esta manera, Colombia acumuló un total de 17,5 millones de dólares durante su paso por el certamen, recursos que servirán para fortalecer los procesos deportivos, las selecciones nacionales y el desarrollo del fútbol colombiano en los próximos años.

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Tabla de premios