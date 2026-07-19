Final del Mundial 2026: posibles cambios que tendría la nómina titular de Argentina. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images) / Bradley Collyer - PA Images

La Selección Argentina se alista para disputar la final de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que se medirá con España. Bajo la lluvia, la Albiceleste terminó de preparar el duelo que disputará este domingo 19 de julio en el Metlife, a partir de las 2 de la tarde (hora colombiana).

Lionel Messi vivió su último entrenamiento mundialista, un tiempo para la nostalgia, porque nadie ha sumado más prácticas en los 20 años que ha estado acudiendo a los mundiales.

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Complicaciones en el último entrenamiento de Argentina

El último entrenamiento de la Argentina estuvo de no cumplirse, porque un fuerte aguacero, con viento y aparato eléctrico activó el protocolo que impide la actividad mientras se registren rayos a una distancia de 13 kilómetros. Por ejemplo, la tormenta llevó a la selección española, que había fijado el comienzo de entrenamiento media hora antes, a suspenderlo y reemplazarlo por activación en el gimansio.

Lionel Scaloni no quería suspenderlo, porque Argentina había tenido una práctica menos que La Roja, que jugó su semifinal el martes. Y, además, era la última sesión de Messi, pues a sus 39 años no volverá a jugar una Copa del Mundo, aunque el jugador no ha desvelado si también pondrá fin a su etapa en la selección.

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Posibles cambios que tendría la nómina titular de Argentina

La previsión de una ‘ventana’ de una hora sin lluvia le valió a los jugadores argentinos para ejercitarse en los campos de juego de la Academia Red Bull, casi 45 minutos después de lo previsto. Una sesión en la que Scaloni dio alguna pista pero no despejó dudas.

El técnico entregó pecheras a los titulares del último partido y sumó a Rodrigo de Paul y Gonzalo Montiel, que podrían entrar por Giuliano Simeone y Nahuel Molina. En este orden de ideas, así formaría la Albiceleste en la gran final:

Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Lionel Messi, Julián Álvarez.

La selección albiceleste, que no se libró de la lluvia, por un nuevo chubasco que acompañó el tramo final de la práctica, cumplió la noche anterior con el rito del asado, que desde Catar reúne a toda la delegación argentina en una cena. Se ha convertido ya en cábala porque les trajo suerte en la final de Doha y la han mantenido durante todo el torneo, convertida en una tradición indispensable.

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