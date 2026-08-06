Puntaje D21 en el RUI: Significado, explicación y subsidios a los que aplica según el Sisbén 2026

La entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos, RUI, representa un cambio obligatorio para las entidades que se encargan de la administración de los programas sociales, subsidios y demás ayudas gubernamentales, como es el caso del Departamento de Prosperidad Social, DPS.

El RUI, administrado por Planeación Nacional (DNP), se convirtió, a partir del primero de agosto de 2026, en la única herramienta de focalización a disposición de las instituciones colombianas para determinar el rango de ingresos reales de los integrantes del hogar.

Para ello, el RUI toma información de más de 40 entidades, incluyendo la Registraduría, DIAN, PILA y ministerios. Por otra parte, el DNP aclaró que no se trata de la desaparición inmediata de otras herramientas como la encuesta del Sisbén, que sigue siendo clave para conocer las condiciones de vida de los colombianos.

¿Cuáles son los puntajes del RUI?

El DNP confirmó que el RUI mantiene los subgrupos o puntajes establecidos como parte del Sisbén IV, aunque el sistema acoge algunos cambios en la manera en la que se computa la información relativa a la capacidad de generar ingresos de los hogares, lo que podría representar modificaciones para algunos.

En ese orden de ideas, los puntajes o subgrupos que acoge el RUI son los siguientes:

Grupo A (A1-A5): Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580.

Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580. Grupo B (B1-B7): Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041).

Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041). Grupo C (C1-C18): Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas.

Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas. Grupo D (D1-D21): Ni pobre, ni vulnerable. Hogares con mayor capacidad de generar ingresos.

¿Qué significa el puntaje D21 en el RUI y a qué subsidios aplica?

Si una persona se encuentra en el subgrupo D21 según la clasificación del Sisbén IV, esto indica que no se encuentra bajo la línea de pobreza, ni tampoco es parte de la población vulnerable con riesgo de caer en esta denominación.

Al tratarse del segmento de la población con mayor capacidad de generar ingresos, no hace parte de los grupos priorizados para la asignación de subsidios o ayudas gubernamentales.

Cabe aclarar que el RUI en sí mismo no determina el acceso a programas sociales, dado que es un sistema de clasificación neutro. La focalización para los participantes recae en las entidades encargadas de administrar dichos recursos, como es el caso de Prosperidad Social con programas como Colombia Mayor y Renta Ciudadana.

Adicionalmente, el DNP explicó que los beneficiarios de programas ya identificados por el Sisbén antes del 31 de julio tendrán un periodo de transición que va hasta el 31 de octubre de 2026. Durante este periodo,, las entidades como el DPS deberán informar oportunamente a los participantes de programas y potenciales beneficiarios ante cualquier modificación en el proceso de paso al RUI.

¿Cómo verificar el puntaje en el RUI? Paso a paso

El puntaje y el grupo del RUI se pueden verificar a través del portal Ventanilla Social del DNP, siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

Esta pantalla le mostrará su clasificación directamente, pero si desea conocer la información detallada de la ficha del hogar, deberá registrarse como ciudadano, en caso de no tener cuenta. Para ello:

Seleccione en la parte superior derecha de Ventanilla Social “Ingresar como ciudadano”. Escoja la opción “Regístrate” y siga el proceso que indica la plataforma ingresando sus datos personales y validando el correo electrónico.

El DNP indicó a las personas que consideren que su información está desactualizada en el RUI que podrán consultar y solicitar la corrección de los datos en la Ventanilla Social, que funciona en las diferentes entidades territoriales del país.