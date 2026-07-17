“Yo confío en que España pueda volver a ser campeona”: Manolo Jiménez sobre final del Mundial 2026

España disputará la gran final de la Copa del Mundo 2026, y buscará conseguir su segundo título, luego del conseguido hace 16 años, en Sudáfrica 2010. El equipo de Luis de la Fuente clasificó luego de vencer en semifinales a Francia.

El próximo domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York/Nueva Jersey, España se enfrentará a la selección de Argentina, que venció a Inglaterra en un partido que parecía sentenciado hasta el minuto 85.

Previo al juego que definirá al campeón mundial, el exjugador español Manolo Jiménez, habló en 6AMW Radio con Julio Sánchez Cristo de lo que será la final del Mundial, y lo que espera de su selección nacional en la definición del título.

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Manolo Jiménez sobre la final del Mundial 2026

El entrenador y exjugador de la selección española y de clubes como el Sevilla y Cerro Porteño de Paraguay, aseguró que espera que la selección de España pueda alcanzar su segunda estrella, ante un rival difícil como Argentina, a pesar de no contar con una estrella tan visible como Lionel Messi.

“Estoy viendo una España muy compacta, destacando sobre todo en lo colectivo; sinceramente, veo muy potente y muy fuerte a España y sobre todo porque destaca en lo colectivo. Quizás no destaque ninguna figura como puede ser Argentina-Messi, como puede ser Bellingham en Inglaterra, pero el colectivo de España está mostrando que por encima de todos es ese equipo y se muestra fuerte. Yo confío plenamente en que, ante una gran selección como Argentina-España, pueda volver a ser campeona del mundo“.

Igualmente, se refirió a las habilidades defensivas que ha mostrado el equipo, que únicamente tiene un gol en todo el campeonato: “Sin balón defienden todos, es decir, que la defensa, el juego defensivo de España sin balón, es muy compacto, muy intenso, de presión muy alta; se mantienen como un bloque muy juntos y que cuando agarran el balón, pues son capaces de no perderlo, de hacerlo circular, buscando ese pase imposible, esa movilidad de sus jugadores de arriba.”

El entrenador se refirió a la presencia de los jugadores de 19 años, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, asegurando que su temprana disputa de un campeonato mundial se debe a la velocidad con la que avanza el fútbol: “Va más rápido con los jóvenes. Totalmente, bueno, la valentía de… Bueno, yo es que soy un amante de darle oportunidad a los jóvenes; yo en todos los equipos donde he estado me he preocupado muchísimo de buscar en la academia, en casa, lo que necesariamente cuesta muchos millones, buscarlo fuera. Y si les das confianza a esos chicos y los haces crecer, es una gran satisfacción, ¿no? Y el caso de Cubasí, para mí, es un magnífico centrador".

¿Cómo detener a Lionel Messi?

Jiménez habló especialmente de cómo parar a un jugador tan desequilibrante como Lionel Messi: “Messi marca la diferencia cuando tiene el balón, cómo marcarle, si hombre a hombre o marcarle, por zona, porque si le marca hombre a hombre, Messi es tan inteligente que es capaz de llevar a su marcador a zona, sacarle de su zona habitual y que por ese pasillo entren sus compañeros. O marcarle, ya digo, por zona, ¿no? Que creo que es la mejor opción, pero eso sí, con una vigilancia muy estrecha y dándose cobertura sucesiva a los compañeros de la línea defensiva. Si a Messi le dejas levantar la cabeza, le dejas pensar, le dejas controlar, le dejas moverse libremente, está claro que marca las diferencias”.

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