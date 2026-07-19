¿Cuántas selecciones han sido bicampeonas del Mundial? Argentina quiere unirse al exclusivo grupo
Argentina enfrentará a España en su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo
Argentina disputará hoy 19 de julio su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, enfrentando a España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró clasificar a esta última fase luego de vencer, en agónico juego, a la selección de Inglaterra en la semifinal.
La Albiceleste disputará su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, tras Qatar 2022, donde consiguió el título ante la selección francesa; y buscará hacer historia en la Copa Mundial, pues de repetir la hazaña de hace cuatro años se unirá a un pequeño grupo de selecciones que han logrado ganar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.
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¿Cuántas selecciones han sido bicampeonas del Mundo?
Argentina buscará sumar su cuarta estrella frente a España. En Qatar 2022 consiguieron su tercera Copa del Mundo, al vencer a la selección francesa, con un equipo liderado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, ambos hoy al mando de la selección.
En caso de consagrarse como campeón en esta edición de la Copa Mundial, la selección argentina se convertirá en la tercera selección en la historia de los mundiales en lograr un bicampeonato. Algo que no ocurre hace más de 60 años.
Solo dos equipos han logrado el bicampeonato en la historia desde la primera edición en 1930; se trata de las selecciones de:
- Italia: en la Copa Mundial de Italia 1934 y Francia 1938, con jugadores como Giuseppe Meazza.
- Brasil: en la Copa del Mundo de Suecia 1958 y Chile 1962, conseguidos de la mano de Pelé y Garrincha.
En caso de conseguir una victoria frente a España, Argentina se unirá a este exclusivo grupo de selecciones que consiguieron un bicampeonato, asegurándose un lugar en la historia del torneo mundial.
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Palmarés de la Copa Mundial
Solo ocho selecciones han logrado un título de un Mundial. Así se encuentra el palmarés de la Copa Mundial de la FIFA.
- 1930: Uruguay
- 1934: Italia
- 1938: Italia
- 1950: Uruguay
- 1954: Alemania
- 1958: Brasil
- 1962: Brasil
- 1966: Inglaterra
- 1970: Brasil
- 1974: Alemania
- 1978: Argentina
- 1982: Italia
- 1986: Argentina
- 1990: Alemania
- 1994: Brasil
- 1998: Francia
- 2002: Brasil
- 2006: Italia
- 2010: España
- 2014: Alemania
- 2018: Francia
- 2022: Argentina
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Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...