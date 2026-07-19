¿Cuántas selecciones han sido bicampeonas del Mundial? Argentina quiere unirse al exclusivo grupo

Argentina en el Mundial 2026 - Getty Images / Maddie Meyer - FIFA

Argentina disputará hoy 19 de julio su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, enfrentando a España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró clasificar a esta última fase luego de vencer, en agónico juego, a la selección de Inglaterra en la semifinal.

La Albiceleste disputará su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, tras Qatar 2022, donde consiguió el título ante la selección francesa; y buscará hacer historia en la Copa Mundial, pues de repetir la hazaña de hace cuatro años se unirá a un pequeño grupo de selecciones que han logrado ganar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

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¿Cuántas selecciones han sido bicampeonas del Mundo?

Argentina buscará sumar su cuarta estrella frente a España. En Qatar 2022 consiguieron su tercera Copa del Mundo, al vencer a la selección francesa, con un equipo liderado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, ambos hoy al mando de la selección.

En caso de consagrarse como campeón en esta edición de la Copa Mundial, la selección argentina se convertirá en la tercera selección en la historia de los mundiales en lograr un bicampeonato. Algo que no ocurre hace más de 60 años.

Solo dos equipos han logrado el bicampeonato en la historia desde la primera edición en 1930; se trata de las selecciones de:

Italia: en la Copa Mundial de Italia 1934 y Francia 1938, con jugadores como Giuseppe Meazza.

en la Copa Mundial de con jugadores como Giuseppe Meazza. Brasil: en la Copa del Mundo de Suecia 1958 y Chile 1962, conseguidos de la mano de Pelé y Garrincha.

En caso de conseguir una victoria frente a España, Argentina se unirá a este exclusivo grupo de selecciones que consiguieron un bicampeonato, asegurándose un lugar en la historia del torneo mundial.

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Palmarés de la Copa Mundial

Solo ocho selecciones han logrado un título de un Mundial. Así se encuentra el palmarés de la Copa Mundial de la FIFA.

1930: Uruguay

Uruguay 1934: Italia

Italia 1938: Italia

Italia 1950: Uruguay

Uruguay 1954: Alemania

Alemania 1958: Brasil

Brasil 1962: Brasil

Brasil 1966: Inglaterra

Inglaterra 1970: Brasil

Brasil 1974: Alemania

Alemania 1978: Argentina

Argentina 1982: Italia

Italia 1986: Argentina

Argentina 1990: Alemania

Alemania 1994: Brasil

Brasil 1998: Francia

Francia 2002: Brasil

Brasil 2006: Italia

Italia 2010: España

España 2014: Alemania

Alemania 2018: Francia

Francia 2022: Argentina

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