Paso a paso para consultar su clasificación del RUI, sistema que evoluciona el Sisbén: link oficial

El Registro Universal de Ingresos (RUI) entró en vigencia desde el pasado sábado, 1 de agosto, y ejercerá en Colombia como el único y principal instrumento de focalización de los subsidios, programas, políticas y servicios de la oferta social en todo el país, según explicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP), aunque no quiere decir que se reemplace el Sisbén.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles y, además, cómo puede hacer para consultar su clasificación en el sistema.

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¿Cómo funciona el RUI?

Pues bien, el objetivo del RUI es, como tal, ampliar la información con la que el Estado identifica las condiciones de los hogares para una posterior clasificación de cara al acceso de subsidios y programas del Gobierno Nacional.

Para este fin, el RIU, según el DNP, “integra y cruza información del Sisbén con datos de diferentes registros administrativos disponibles en el Estado, a través del Registro Social de Hogares”, es decir, de otras entidades como la DIAN, PILA, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Registraduría Nacional del Estado Civil y registros de propiedad, entre otras fuentes.

¿El Sisbén desaparece?

Una de las dudas con la entrada en vigencia de RUI es si el Sisbén se reemplazaba, pero la realidad es que el primero funcionará como evolución del segundo.

“ El Sisbén no desaparece, evoluciona para actualizar la información de los hogares, optimizar la inversión social y hacer más transparente la asignación de los programas”, aseguró el DNP en su página web.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el RUI y el Sisbén?

Ya aclarado que ninguno reemplaza al otro, lo que pasa es que funcionan como un tipo de complemento.

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“El Sisbén funciona como una herramienta para actualizar la información de los hogares, mientras el RUI opera como un sistema complementario y de modernización que supera las limitaciones de las encuestas tradicionales al integrar y cruzar información del Sisbén con diferentes registros administrativos del Estado”, dice el DNP.

¿La información aportada al Sisbén se pierde?

No, Planeación explicó que “la información que las familias han entregado sigue siendo válida y hace parte de la información que usa el Estado” para, justamente, el accesos a programas o subsidios, lo que significa que no se deberán hacer nuevas encuestas para determinar su puntaje.

¿Cómo funciona el puntaje y clasificación del RIU?

El puntaje y la clasificación del RIU funciona desde cuatro escalafones divididos en A, B, C y D, de la siguiente manera:

A1 - A5: Pobreza extrema

Este primer conjunto agrupa a los hogares en situación de pobreza extrema.

B1 - B7: Pobreza moderada

Son los hogares en condición de pobreza moderada.

C1 - C18: Vulnerabilidad

Corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad.

D1 - D21: Ni pobre ni vulnerable

Comprende hogares que no están en situación de pobreza.

Paso a paso para consultar su puntaje y clasificación del RUI: link oficial

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Lo primero que deberá hacer es ingresar a la página web oficial de la Ventanilla Social del Departamento de Planeación Nacional en este link: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/

en este Cabe recordar que con la entrada en vigor del RIU también quedó en funcionamiento la plataforma Ventanilla Social, una herramienta que le permitirá a la ciudadanía consultar todo lo relacionado al tema y, además, su clasificación.

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Posteriormente, busque en el banner de color azul agua marina el botón que dice ‘Consultar RUI’ y haga clic allí.

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Se abrirá una ventana en donde usted deberá diligenciar el formulario en el que se le pide únicamente seleccionar su tipo de documento de identidad y el número.

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Una vez diligencie esa información, la plataforma le mostrará su clasificación del RIU.

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