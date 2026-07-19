🔴 EN VIVO Argentina vs. España | Minuto a minuto del PARTIDO por la FINAL del Mundial 2026

España y Argentina se juegan el campeonato del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York en Nueva Jersey﻿. Transmisión EN DIRECTO.

La final del Mundial 2026 ya está lista y tendrá un enfrentamiento de alto voltaje entre España y Argentina, dos selecciones que llegan en un momento excepcional y con múltiples récords en juego. El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo y reunirá a dos equipos que han demostrado personalidad, solidez y capacidad para superar los momentos más difíciles del torneo. Mientras los españoles buscan ampliar su legado con una nueva Copa del Mundo, la Albiceleste intentará defender con éxito el título conquistado cuatro años atrás y seguir escribiendo una página dorada en la historia del fútbol.

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España aterriza en la gran final con una campaña prácticamente perfecta. La selección dirigida por Luis de la Fuente apenas ha recibido un gol en todo el campeonato y se convirtió en el primer equipo en mantener seis porterías a cero en una misma Copa del Mundo, un reflejo de la fortaleza defensiva que la ha acompañado durante todo el torneo. Además, nunca ha estado en desventaja en el marcador durante el Mundial 2026, consolidándose como uno de los equipos más dominantes de la competición.

Aunque el debut con empate sin goles frente a Cabo Verde sembró algunas dudas, la respuesta española fue contundente. Desde entonces encadenó seis victorias consecutivas, dejando en el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, esta última con un sólido triunfo por 2-0 en las semifinales. A ese recorrido se suma una impresionante racha de 37 partidos consecutivos sin perder en los 90 minutos, registro que podría convertirse en el mejor de una selección europea si consigue imponerse en la final. Además, España buscará conquistar su sexto título mundial en siete finales disputadas, una cifra que consolidaría una de las etapas más exitosas de su historia.

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Del otro lado aparece una Argentina que ha vuelto a demostrar por qué es una de las selecciones más competitivas del planeta. La Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra en semifinales tras otra remontada y alcanzó su séptima final de un Mundial, un registro solo superado por Alemania con ocho presencias. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha convertido la resiliencia en su principal virtud, ya que en los cuatro partidos de eliminación directa necesitó reaccionar en los minutos finales o extender la definición hasta la prórroga para mantenerse con vida.

La vigente campeona del mundo también llega impulsada por una extraordinaria racha de 14 victorias consecutivas, igualando el récord histórico de una selección sudamericana. Además, disputará su tercera final en los últimos cuatro Mundiales, confirmando la continuidad de una generación que ha sabido mantenerse en la élite del fútbol internacional. Si logra levantar nuevamente la Copa del Mundo, Argentina se convertirá en apenas la tercera selección de la historia en conquistar dos Mundiales consecutivos, una hazaña que únicamente consiguieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

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Sin embargo, la Albiceleste también tendrá que romper una tendencia que pesa sobre los campeones defensores. Los tres últimos equipos que llegaron a una final de Mundial como vigentes campeones terminaron perdiendo el partido decisivo, un antecedente que añade un ingrediente más a un duelo cargado de historia y estadísticas.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina enfrentará al equipo con la defensa más sólida del torneo contra una selección que ha hecho de las remontadas y el carácter competitivo su sello de identidad. Con récords históricos, rachas invictas y la posibilidad de escribir nuevas páginas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, ambos llegan preparados para protagonizar uno de los partidos más esperados de los últimos años. El campeón del mundo se definirá en un choque donde cada detalle puede marcar la diferencia y donde solo una selección podrá entrar definitivamente en la historia del fútbol.

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