La Selección de España llegó a Madrid para celebrar el título del Mundial 2026: así será su agenda. (Photo By A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

España conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia, luego de haber vencido por la mínima diferencia (1-0) a la Argentina de Lionel Messi en la gran final del Mundial 2026. El héroe del encuentro fue Ferrán Torres, quien fusiló al arquero Dibu Martínez para darle a la Roja una nueva consagración, tras 16 años de espera.

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¿Cuándo llegó la Selección de España a Madrid?

Este lunes 20 de julio, la selección española de fútbol aterrizó en Madrid para lucir el ansiado trofeo dorado que brindará a su afición, que esta vivirá una fiesta en el centro de la capital con todos sus ídolos.

Con una hora y media de retraso sobre el horario inicialmente previsto, el avión de la selección española aterrizó a las 14:25 hora local (7:25 AM de Colombia) en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, al que acudieron centenares de personas para ver de cerca a sus ídolos, aunque los jugadores no salieron por la zona de llegadas.

Tras aterrizar el avión, los primeros en aparecer por la escalerilla del Iberia A350 fueron el capitán Rodri Hernández, que, con camiseta roja y pantalón corto, brindó al cielo de Madrid el trofeo dorado, junto al seleccionador Luis de la Fuente, vestido de chándal, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan, con traje y camisa blanca.

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Todos ellos se mostraron felices al asomar por la escalerilla del avión, al igual que el resto de jugadores, cuerpo técnico y personal de la federación, a los que se vio con caras contentas pero también cansadas tras la celebración en Estados Unidos, motivo por el cuál se retrasó una hora la salida del vuelo hacia España.

En ese avión se pudo leer el rótulo ‘Despega un equipo, vuela un país’, lema con el que viajaron y regresaron de Estados Unidos, donde lograron la segunda ‘estrella’ mundial para España tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

Agenda de la Selección de España para la celebración del título en Madrid

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras ‘Enhorabuena campeones’, en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

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Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas (10 AM de Colombia), cuando La Roja será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar sobre las 19:00 (12 PM de Colombia) el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Además, desde las 18:00 horas (11 AM de Colombia), el escenario instalado en Cibeles acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas (2 PM de Colombia), con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).