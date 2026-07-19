Pronóstico España vs. Argentina: estadísticas e historial de las selecciones que llegan a la FINAL

Restan dos partidos para terminar la Copa del Mundo. Sin embargo, los amantes del fútbol tienen su mirada en el compromiso del domingo, el cual define al campeón del Mundial 2026.

Este domingo, 19 de julio, España y Argentina se verán las caras en la gran final del Mundial 2026. El duelo se disputará a las 2:00 P.M. (hora de Colombia) y se realizará en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

España, de Lamine Yamal, busca su segunda Copa del Mundo, luego de imponerse en 2010, mientras que el equipo comandado por Lionel Messi intentará quedarse con su cuarto mundial, tras ganarlo en 1978, 1986 y 2022.

Lea más: Final del Mundial 2026: ¿Quiénes son los jugadores más valiosos de España y Argentina?

Así llegaron a la final

Camino de España

Fase de grupos: La Roja finalizó como líder del grupo H con 7 puntos, luego de derrotar a Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0), y empatar con Cabo Verde (0-0).

16avos de final: En la primera fase de eliminatoria directa, España goleó 3-0 a Austria para avanzar a la siguiente ronda.

Octavos de final: España superó a la Portugal de Cristiano Ronaldo 1-0 y se ubicó como una de las mejores ocho selecciones del torneo.

Cuartos de final: La Roja ganó su duelo ante Bélgica por 2-1 para clasificar a la siguiente instancia.

Semifinal: España derrotó 2-0 a Francia, una de las favoritas del torneo, y se instaló en la final de la Copa del Mundo.

Lea también: ¿Adiós a las medallas? Así será el premio que FIFA entregará al equipo campeón del Mundial 2026

Camino de Argentina

Fase de grupos: Argentina fue instalada en el grupo J, donde culminó como líder con 9 puntos. La Albiceleste terminó con puntaje perfecto luego de derrotar a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

16avos de final: En la instancia inicial de eliminación directa, Argentina sufrió para imponerse 3-2 a Cabo Verde.

Octavos de final: Los suramericanos superaron por el mismo resultado (3-2) a Egipto y clasificaron a la siguiente ronda.

Cuartos de final: La Albiceleste salió vencedora en su compromiso ante Suiza y avanzó a la próxima instancia.

Semifinales: En un clásico de la Copa del Mundo, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y obtuvo su boleto a la gran final del Mundial 2026.

Lea más: Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estará en la final del Mundial España vs. Argentina

Pronóstico de la final

España y Argentina llegan a la final siendo las dos selecciones con mejor rendimiento en el torneo y se espera un juego muy parejo.

Los europeos tienen una ligera ventaja en su rendimiento defensivo, fortaleza que les ha permitido solo recibir un gol en siete partidos. Por su parte, los suramericanos se destacan por su producción ofensiva y la capacidad que tienen para resolver los duelos en los minutos finales.

Pese a que hay mucha igualdad, España se sitúa como favorita con un 54,6 % para ser campeona, mientras que Argentina se queda con el 45,4%

En cuanto al partido, los algoritmos le otorgan un 41% de probabilidades para que España gane en los 90 minutos. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente acumula una racha de 37 partidos sin conocer la derrota.

De igual manera, el empate aparece con una probabilidad cercana del 32%, una cifra bastante apropiada teniendo en cuenta que se enfrentan las dos primeras selecciones del ranking.

Asimismo, los algoritmos respaldan en un 27% de probabilidades la victoria para Argentina en los 90 minutos. Los suramericanos confían en su ataque comandado por el ’10′ Lionel Messi.

Por otra parte, las inteligencias artificiales, al realizar simulaciones del encuentro, coinciden con un escenario similar, un marcador de 2-1 a favor de España sobre Argentina.

Le puede interesar: James Rodríguez, Luis Díaz y Colombia destacan en la conversación digital del Mundial 2026

Estadísticas de España vs. Argentina

A lo largo de la historia, España y Argentina se han enfrentado en 14 compromisos, 13 de ellos de carácter amistoso y el otro fue un partido oficial en una Copa del Mundo.

El historial de este juego es parejo y tiene un saldo de seis triunfos para cada uno y dos igualdades. El único duelo oficial finalizó con una victoria 2-1 de Argentina sobre España y fue en la Copa de Mundo de 1966, disputada en Inglaterra.

Este compromiso fue por la fase de grupos y se llevó a cabo en el Villa Park. La Albiceleste se impuso con un doblete de Luis Artime, mientras que Pirri anotó el descuento para los europeos.

Le recomendamos: Así operan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios

Historial completo de España vs. Argentina

España 0-1 Argentina: 06 de diciembre de 1952, primer amistoso que se llevó a cabo en Madrid.

Argentina 1-0 España: 04 de julio de 1953, duelo amistoso realizado en Buenos Aires.

Argentina 2-0 España: 23 de julio de 1960, compromiso amistoso jugado en Buenos Aires.

España 2-0 Argentina: 10 de junio de 1961, duelo amistoso que se hizo en Sevilla.

Argentina 2-1 España: 12 de julio de 1966, partido por la fase de grupos del Mundial disputado en Birmingham.

España 1-0 Argentina: 10 de octubre de 1972, juego amistoso que se disputó en Madrid.

Argentina 1-1 España: 10 de octubre de 1974, duelo amistoso jugado en Buenos Aires.

España 1-1 Argentina: 11 de octubre de 1988, compromiso amistoso que se llevó a cabo en Sevilla.

España 2-1 Argentina: 19 de septiembre de 1995, duelo amistoso realizado en Madrid.

España 0-2 Argentina: 16 de noviembre de 1999, partido de carácter amistoso disputado en Sevilla.

España 2-1 Argentina: 10 de octubre de 2006, partido amistoso que se llevó a cabo en Murcia.

España 2-1 Argentina: 13 de noviembre de 2009, compromiso amistoso que se realizó en Madrid.

Argentina 4-1 España: 6 de septiembre de 2010, duelo amistoso que se jugó en Buenos Aires.

España 6-1 Argentina: 27 de marzo de 2018, juego de carácter amistoso disputado en Madrid.

Otros leyeron: Bogotano ganó $500 millones en Polla Mundialista al imponerse a más de 215.000 participantes

Escuche Caracol Radio EN VIVO: