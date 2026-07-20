“Ganó el fútbol”: reacciones del mundo ante la derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con la consagración de España como campeona tras derrotar a Argentina en la gran final. Después de 39 días de competencia, el torneo dejó un balance de 48 selecciones, 104 partidos y cientos de actuaciones memorables que marcaron una de las ediciones más emocionantes en la historia del campeonato. La conquista de La Roja no solo fue celebrada por sus aficionados, sino que también generó múltiples reacciones de figuras históricas del fútbol, quienes destacaron el nivel mostrado por el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Uno de los más críticos con la Selección Argentina fue Wayne Rooney, quien cuestionó el comportamiento de algunos jugadores tras la derrota en la final.

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“A mí no me sorprende, creo que ya hemos visto esto con Argentina antes y simplemente no es la reacción que uno quiere. También hemos visto algunas de las reacciones tras eliminar a Inglaterra en la ronda anterior. Creo que Enzo Fernández también se merecía lo que le pasó. Si pierdes un partido de fútbol, compórtate con dignidad y retirate. Es una actitud muy lamentable por su parte”, afirmó el exdelantero inglés.

Por su parte, el francés Thierry Henry resaltó la superioridad futbolística de España durante el encuentro decisivo.

“España dominó completamente esa final. Argentina no registró ni un solo tiro durante 90 minutos. ¿Cómo puede pasar eso en una final de la Copa Mundial?”, expresó el campeón en 1998.

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El alemán Toni Kroos fue mucho más breve, pero dejó un mensaje que rápidamente se hizo viral en redes sociales. “Ganó el fútbol”, escribió el ex mediocampista del Real Madrid.

Otro campeón del mundo que elogió el trabajo español fue Raphaël Varane, quien destacó el rendimiento colectivo y el nivel mostrado por Pau Cubarsí.

“España podría haber ganado mucho antes. Lo que más me impresiona de esta selección es su regularidad. Me gustó mucho Cubarsí. Es tranquilo, técnicamente muy limpio, lee bien el juego y formó una dupla complementaria con Laporte. Bastante impresionante para su edad”, señaló el ex defensor francés.

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Desde España también llegaron mensajes de felicitación. Fernando Torres publicó:“¡Felicidades, campeones! Orgullosos de vosotros y del fútbol. Sois los mejores y lo habéis demostrado. ¡Vamos España!”-

Mientras que el histórico arquero Iker Casillas celebró el título con un mensaje corto, pero contundente: “¡VAMOSSSSS ESPAÑA!”.

Las reacciones reflejan el consenso que dejó el Mundial 2026: España fue el equipo más sólido del torneo y cerró su campaña levantando su segunda Copa del Mundo, confirmando una generación que ya quedó grabada en la historia del fútbol.