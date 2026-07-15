Historial de España vs. Argentina de cara a la final del Mundial 2026: antecedentes y resultados

La Finalissima debió haberse jugado el 26 de marzo de 2026 en Catar, pero el confilcto bélico en Medio Oriente impidió que el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América disputaran el gran título intercontinental. No obstante, esa definición se trasladó a nada más y nada menos que la final del Mundial 2026.

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España ya esperaba por su rival luego de vencer a Francia por 2-0 en Dallas. Previamente, La Roja dejó en el camino a Austria en dieciseisavos de final, luego en octavos hizo lo propio con Portugal y continuó los cuartos de final superando a Bélgica antes de medirse con la selección francesa, a la cual hizo ver muy mal.

Del otro lado, Argentina tuvo que superar a Cabo Verde, Egipto, Suiza y tuvo su gran enfrentamiento contra Inglaterra, rival que también los hizo sufrir. No obstante, la Albiceleste también remontó con dos goles en 7 minutos, de Enzo Fernández y uno de Lautaro Martínez para llegar a la cita máxima.

Historial de España vs. Argentina camino a la final del Mundial 2026

España y Argentina se han enfrentado en 14 oportunidades. Al ser de confederaciones diferentes, la mayoría han sido amistosos (13), pero solamente una vez se midieron en un compromiso oficial, más propiamente en una Copa del Mundo.

El historial de este enfretamiento es parejo, con un saldo de seis triunfos para cada lado y dos empates. El único duelo oficial terminó con triunfo por 2-1 para Argentina en la Copa del Mundo de 1966 celebrada en Inglaterra. En ese duelo por la fase de grupos, que tuvo lugar en el Villa Park, marcó doblete Luis Artime para la Albiceleste y Pirri anotó el descuento para los europeos.

Imagen del duelo entre Argentina y España por el Mundial de 1966 / Getty Images / Central Press Ampliar Imagen del duelo entre Argentina y España por el Mundial de 1966 / Getty Images / Central Press Cerrar

¿Cuándo fue el último España vs. Argentina?

El último choque entre ambos equipos se produjo el 27 de marzo de 2018 en un amistoso celebrado en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. En ese entonces, Isco, Thiago Alcantara, Diego Costa y Iago Aspas marcaron para los españoles, mientras que Nicolás Otamendi marcó el descuento.

La final tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio MetLife de New Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores.