¿A qué hora es la Final del Mundial 2026? Prográmese para el partidazo entre Argentina vs. España

Todo está listo para la gran final del Mundial 2026. Hoy, domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán buscando conseguir un nuevo título mundial. Los españoles quieren sumar su segunda estrella, tras la conseguida en 2010; mientras que los argentinos van por su cuarto título, el segundo consecutivo.

España avanzó a la gran final tras una actuación que fue mejorando con el paso de los partidos, hasta vencer en la semifinal a la selección francesa, que llegaba como una de las favoritas para quedarse con el título. Por su parte, Argentina logró clasificar a la final tras vencer en un duro partido a la selección de Inglaterra, que terminó quedándose con el tercer lugar.

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Así llega Argentina y España a la FINAL del Mundial

La albiceleste disputará su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo y buscará convertirse en la tercera selección en la historia en conseguir el bicampeonato, tras lo hecho por Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

Luego de su clasificación a la gran final y de acuerdo con el último entrenamiento de la selección dirigido por Lionel Scaloni, el equipo podría sufrir modificaciones para este encuentro. A la titular podría regresar Rodrigo de Paul y Gonzalo Montiel, que fueron suplentes ante Argentina, y dejarían el 11 inicial Giuliano Simeone y Nahuel Molina.

Por su parte, España buscará sumar la segunda estrella de su historia, tras su único título conseguido en el Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando venció a Países Bajos por la mínima diferencia.

Ahora, bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, y con grandes figuras como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, buscarán su segunda estrella.

Dónde es la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York, que para este evento tomó el nombre de Estadio Nueva York/Nueva Jersey, y que cuenta con una capacidad superior a los 82 mil espectadores. El campo es la casa de los New York Giants y los New York Jets, de fútbol americano, de la National Football League, NFL.

El recinto fue el estadio más utilizado en todo el torneo. Fue sede de cinco partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final. Ahora, acogerá la gran final entre España y Argentina.

El estadio, inaugurado en 2010 cuenta con una infraestructura de primer nivel que lo ha convertido en sede de grandes eventos internacionales. Uno de los antecedentes más recordados en el fútbol fue la final de la Copa América Centenario 2016, donde la selección de Chile se consagró campeona tras vencer a la selección de Argentina en una dramática tanda de penales.

¿A qué hora es la Final del Mundial 2026? Hora colombiana

El partido que definirá al próximo campeón del mundo está programado para iniciar a las 2:00 p.m., hora colombiana.

Podrá seguir la transmisión EN VIVO a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.

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