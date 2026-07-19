FINAL Argentina vs. España 🔴:Shakira, BTS, Justin Bieber y más en show del entretiempo Mundial 2026

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de hacer historia no solo por el enfrentamiento deportivo entre España y Argentina, sino por transformar la experiencia del espectador.

Este domingo 19 de julio, el MetLife Stadium en Nueva Jersey será el escenario no solo de fútbol, sino también para la música, aquí le contamos todo lo que debe saber del neuvo show del medio tiempo del Mundial 2026.

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La final del Mundial 2026 incluirá un show de medio tiempo

Por primera vez, la FIFA implementará un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl estadounidense. A diferencia de los descansos tradicionales de 15 minutos, para esta final el intermedio se extenderá a cerca de 30 minutos para permitir un despliegue técnico y artístico de aproximadamente 11 minutos de música en vivo.

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¿Quiénes cantarán en la Ceremonia de la Final del Mundial 2026?

La lista de estrellas que cantarán en este evento es impresionante y fue organizada por Chris Martin, el cantante de Coldplay.

Entre los nombres más importantes están:

Shakira

La reina del pop Madonna

Justin Bieber

Burna Boy

Pero lo que más se espera es el regreso del grupo de K-pop BTS

Los siete integrantes de la banda (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook) estarán presentes para deleitar a sus millones de seguidores. Además, para darle un toque elegante a la tarde, el director Gustavo Dudamel dirigirá a la Filarmónica de Los Ángeles.

De acuerdo con AFP, el "director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y un coro neoyorquino acompañado por Coldplay también participarán en este concierto, que tiene como objetivo recaudar fondos para un programa a favor de la educación impulsado por la FIFA y la ONG Global Citizen, cofundada por Chris Martin“.