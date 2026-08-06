Registrador nacional responde a señalamientos de fraude: advierte desconocimiento de censo electoral

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a los señalamientos que en los últimos días ha hecho el Gobierno de Gustavo Petro insistiendo en que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales. Según Penagos, los argumentos presentados denotan un desconocimiento del sistema electoral colombiano.

Específicamente, el registrador se refirió a uno de los principales argumentos presentados por el Gobierno, que indicaba que en las primeras mesas de votación resultó ganador Abelardo De La Espriella y en las últimas Iván Cepeda. Esto, para el Gobierno, demostraría un comportamiento anómalo en los resultados, que podría ser resultado de una manipulación algorítmica.

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¿Qué responde el registrador a las secuencias de las mesas de votación?

Según explicó el registrador, las secuencias de ganadores en las mesas de votación se tratan de una circunstancia que se ha presentado históricamente en las elecciones en Colombia, obedeciendo a la manera en la que está conformado el censo electoral y a las tendencias ideológicas que muestra la estadística.

“Hemos verificado los resultados del año 2022, donde fue triunfador el presidente Petro, así como los del año 2018, y en todos ellos ocurre la misma circunstancia”, señaló Penagos.

De acuerdo con lo expuesto por Hernán Penagos, el censo electoral en Colombia determina que en las primeras mesas votan las personas mayores y, en las últimas mesas, los más jovenes.

Lo anterior se suma a la tendencia estadística que indica que las personas mayores tienden a votar más por ideas de derecha y, por otro lado, los jóvenes se inclinan hacia las ideas de izquierda.

“No hay duda alguna de lo que aquí se ha venido presentando, ni de los resultados”, enfatizó el registrador.

Por otro lado, invitó a las empresas verificadoras de datos a revisar estadísticamente los resultados de las anteriores elecciones para constatar que “no ha ocurrido nada contrario a la lógica o la estadística”.

Invitación a no manipular información electoral

Hernán Penagos aprovechó para invitar a “que no se manipulen los datos electorales”, pues a partir de los señalamientos de fraude, se estaría generando un lenguaje de odio y amenazas en contra de la entidad y sus funcionarios.

“Son miles de personas que han trabajado de manera muy juiciosa durante todo este año electoral”, afirmó el registrador.

Penagos, además, mostró el documento que certifica que más de 260.000 testigos presenciales estuvieron presentes en todas las mesas de votación de las elecciones presidenciales.

El registrador nacional concluyó su explicación con el siguiente mensaje: “pretender demostrar alteraciones de los resultados, con base en algoritmos o código Hash, demuestra un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia y, al contrario, una falta de principios democráticos y de respeto por el Estado de Derecho colombiano”.