El mejor GOL del Mundial 2026: La FIFA confirmó cuál sería uno de los mejores goles del torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó una cifra histórica al completar 100 partidos disputados desde su inicio el pasado 11 de junio, cuando México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. A falta de las últimas instancias del campeonato, el torneo ya deja estadísticas que reflejan el alto nivel competitivo y ofensivo que ha caracterizado esta edición.

Hasta el momento, se han marcado 297 goles en los cien compromisos, con un promedio cercano a tres anotaciones por partido. Uno de los encuentros más emocionantes del certamen fue el que protagonizaron Alemania y Paraguay en los dieciseisavos de final. El compromiso terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió desde el punto penal, donde se marcaron siete cobros, con victoria paraguaya 4-3, resultado que significó la sorpresiva eliminación del conjunto alemán.

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¿Cuál el gol del Mundial?

En medio de las grandes figuras del torneo, un jugador que continúa dando de qué hablar pese a la eliminación de su selección es Eldor Shomurodov. El capitán de Uzbekistán lidera la primera fase de la votación al Mejor Gol del Mundial 2026, gracias a la espectacular definición que convirtió frente a la República Democrática del Congo durante la fase de grupos.

El delantero uzbeko, de 31 años, obtuvo el 36 % de los votos de los aficionados, superando incluso a figuras de talla mundial como Lionel Messi y Vinícius Júnior en esta primera ronda de la elección. Su anotación, una elegante vaselina desde un ángulo muy cerrado en el encuentro disputado el 27 de junio en Atlanta, se convirtió rápidamente en una de las imágenes más recordadas del campeonato.

Con solo cuatro selecciones en carrera y la final cada vez más cerca, el Mundial 2026 sigue dejando cifras históricas, grandes actuaciones individuales y momentos inolvidables que ya hacen parte de la historia del torneo.

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Así fue el gol de Eldor Shomurodov

Julián Álvarez también se cadidatiza al gol del Mundial

Antes de cerrar la lista de candidatos, otro de los goles que pelea por el Premio al Mejor Gol de la Copa del Mundo 2026 es el del argentino Julián Álvarez, autor de una de los goles más espectaculares de la Copa del Mundo 2026.

El delantero de la Selección Argentina marcó su gol en los cuartos de final frente a Suiza, en un partido que se encontraba igualado 1-1 y parecía encaminado a definirse desde el punto penal. Sin embargo, en el segundo tiempo de la prórroga, Julián Álvarez apareció con una brillante acción individual al sacar un potente remate desde fuera del área que terminó incrustándose en el ángulo, un gol que desató la celebración de la Albiceleste y encaminó su clasificación.

Minutos después, Lautaro Martínez sentenció el compromiso con el 3-1 definitivo, asegurando el paso de Argentina a las semifinales del Mundial. La espectacular definición de Álvarez ahora compite con otras grandes anotaciones del torneo por convertirse en el mejor gol de la Copa del Mundo 2026.

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