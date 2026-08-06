¿No le funciona la página de Ventanilla Social del RUI? Esta es la solución que da el DNP

Ante la queja de personas en redes sociales sobre las fallas al intentar ingresar a la página de la Ventanilla Social del Registro Universal de Ingresos (RUI), desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dieron algunas recomendaciones para solucionar el problema.

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Destacan que las fallas en el portal web de la Ventanilla Social se debe al “elevado volumen” de visitas simultáneas que registra, haciendo lenta la carga de la plataforma.

“Queremos dar un parte de tranquilidad: todas las personas podrán consultar su clasificación en el Registro Universal de Ingresos (RUI). El equipo de tecnología de Planeación Nacional trabaja de manera permanente para estabilizar y optimizar la capacidad de los servidores, con el fin de restablecer el funcionamiento normal de la plataforma en el menor tiempo posible”, destacan.

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¿Qué hacer para que funcione la Ventanilla Social del RUI?

El DNP informó a través de sus redes sociales que, ante las constantes fallas, los colombianos interesados en conocer la información de la Ventanilla Social pueden intentar las siguientes recomendaciones:

Si durante el ingreso encuentra lentitud o intermitencias, le recomendamos intentar nuevamente en horarios de menor demanda , como las primeras horas de la mañana o en la noche.

, como las primeras horas de la mañana o en la noche. Evite actualizar la página de forma repetida o realizar múltiples intentos consecutivos de acceso , ya que esto puede incrementar la carga sobre la plataforma y afectar su desempeño.

, ya que esto puede incrementar la carga sobre la plataforma y afectar su desempeño. La información del Registro Universal de Ingresos (RUI) se encuentra protegida y disponible para la consulta de toda la ciudadanía. Si no logra ingresar en un primer intento, podrá realizar la consulta nuevamente más adelante.

¿Qué es el RUI y cómo funciona?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es la herramienta con la que el Departamento Nacional de Planeación evoluciona la operación del Sisbén y les permitirá clasificar a las personas según sus ingresos para mejorar la entrega de subsidios.

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Este sistema integra y cruza información del Sisbén con los datos de diferentes entidades como la Dian, la Registraduría, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Protección Social y demás registros del Estado para realizar la clasificación de las personas y establecer si pueden acceder a un subsidio.

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LINK oficial para consultar puntaje en el RUI

Debe ingresar a la página oficial de la Ventanilla Social → https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Ya en el portal digital del RUI, debe hacer clic en la opción ‘Consultar RUI’ En el formulario que le aparece debe ingresar su información personal: tipo y número de documento de identidad. Tras esto, le aparece la clasificación del RUI en la que se encuentra y que podrá diferenciar a continuación.

Diferencias en el puntaje de clasificación del RUI

A1 - A5: Pobreza extrema

Pobreza extrema B1 - B7: Pobreza moderada

Pobreza moderada C1 - C18: Vulnerabilidad

Vulnerabilidad D1 - D21: NO es pobre o vulnerable

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