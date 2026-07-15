¿FIFA favorece a Argentina en el Mundial? Néstor Clausen fue tajante: “cansa y es injusto con Messi”

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase decisiva. Tras más de un mes de competencia, las semifinales definirán a las dos selecciones que lucharán por el título más importante del fútbol. Después del duelo entre España y Francia, todas las miradas se centran ahora en el choque entre Argentina e Inglaterra, dos potencias con una de las rivalidades más emblemáticas en la historia de los mundiales.

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La selección argentina llega a esta instancia tras superar a Suiza en los cuartos de final, mientras que Inglaterra avanzó luego de eliminar a Noruega. Ambas selecciones se enfrentarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en busca de un lugar en la gran final.

El encuentro tendrá un significado especial por los antecedentes entre ambos equipos. Será el decimoquinto enfrentamiento oficial entre argentinos e ingleses y el sexto en una Copa del Mundo. El historial favorece a Inglaterra, que acumula seis victorias frente a tres de Argentina, además de varios empates.

Los duelos mundialistas entre ambas selecciones han dejado capítulos memorables. Inglaterra se impuso en Chile 1962 y en los cuartos de final de Inglaterra 1966. Argentina logró una de sus victorias más recordadas en México 1986, cuando derrotó

2-1 a los ingleses con los históricos goles de Diego Armando Maradona, la Mano de Dios y el denominado Gol del Siglo. Posteriormente, la Albiceleste eliminó a Inglaterra en los octavos de final de Francia 1998 mediante una definición por penales, mientras que los europeos se quedaron con la victoria en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

En la previa a este partido, el exfutbolista, Néstor Clausen, quien hizo parte del partido del año 1986 habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo sobre las expectativas para la semifinal del Mundial 2026.

¿Cómo ve el partido de Inglaterra vs. Argentina?

“Con la ilusión de que Argentina vuelva a llegar a otra final y después a sufrir otro poco. Digo sufrir porque Argentina ha llegado hasta esta instancia no jugando bien, sufriendo. Espero que hoy Argentina recupere un poco el juego para superar a Inglaterra”, dijo el exfutbolista a Caracol Radio.

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¿Depende esta Argentina de Messi?

Clausen indicó que en 1986 Diego Maradona estaba en su mejor momento, pero el equipo también tenía muy buenos jugadores, haciendo un paralelo con Messi, en la actualidad, pareciera que Argentina dependiera de él, pero en el último partido se pudo ver que no es así.

“Creo que Messi también cumple un papel muy importante en este equipo, como lo cumplió Diego en su momento”.

¿La FIFA está beneficiando a Argentina?

Ante esta pregunta el exfutbolista aseguró que “Messi fue lo que fue por él solo, asegurar que la FIFA los está favoreciendo es injusto decir que lo están ayudando”.

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