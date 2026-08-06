Con nueva demanda sobre fraude electoral, piden suspender posesión de Abelardo de la Espriella
Esta demanda que pide suspender posesión de Abelardo de la Espriella es coadyuvada por 1.124.526 ciudadanos.
Con nueva demanda sobre fraude electoral, piden suspender posesión de Abelardo de la Espriella
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado busca suspender la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo por presuntas irregularidades relacionadas con fraude electoral.
Vea aquí: 🔴 Posesión Abelardo de la Espriella, EN VIVO | Lo último en DIRECTO: Llegan delegados a Cali
En ella, se refieren al manejo que le dieron las autoridades al recaudo y escrutinio de la votación de la segunda vuelta, especialmente en el exterior, señalando falsa motivación, desviación de poder, consignación de datos contrarios a la verdad, alteración de documentos electorales.
Le puede interesar: Gobierno Petro acusó de hacer campaña a funcionario que designó para coordinar posesión presidencial
La demanda busca exclusión del cómputo electoral de 614.000 votos y que el Consejo de Estado practique un nuevo escrutinio. Además, piden con “extrema urgencia” que se decrete como medida cautelar la suspensión del presidente y vicepresidente.
¿Quién presentó la demanda?
Sonia Ordóñez Salinas fue quien presentó la demanda. Es estadística ingeniera de sistemas, magister y doctora en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia.
Además, es docente e investigadora de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y directora del grupo de investigación Gesdatos.
Esta demanda es coadyuvada por 1.124.526 ciudadanos.
Escuche la noticia completa aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...