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Con nueva demanda sobre fraude electoral, piden suspender posesión de Abelardo de la Espriella

Una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado busca suspender la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo por presuntas irregularidades relacionadas con fraude electoral.

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En ella, se refieren al manejo que le dieron las autoridades al recaudo y escrutinio de la votación de la segunda vuelta, especialmente en el exterior, señalando falsa motivación, desviación de poder, consignación de datos contrarios a la verdad, alteración de documentos electorales.

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La demanda busca exclusión del cómputo electoral de 614.000 votos y que el Consejo de Estado practique un nuevo escrutinio. Además, piden con “extrema urgencia” que se decrete como medida cautelar la suspensión del presidente y vicepresidente.

¿Quién presentó la demanda?

Sonia Ordóñez Salinas fue quien presentó la demanda. Es estadística ingeniera de sistemas, magister y doctora en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia.

Además, es docente e investigadora de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y directora del grupo de investigación Gesdatos.

Esta demanda es coadyuvada por 1.124.526 ciudadanos.

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