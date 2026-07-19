Dibu Martínez: cuántos récords ha conseguido el arquero con Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez afrontará la final del Mundial 2026 frente a España con la posibilidad de seguir ampliando un legado que ya lo ubica entre los mejores arqueros en la historia de la Selección Argentina. El guardameta marplatense no solo buscará conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva, sino también seguir aumentando una serie de registros que lo han convertido en una referencia bajo los tres palos de la Albiceleste.

Desde su irrupción como titular en 2021, Martínez ha sido protagonista de una de las etapas más exitosas del seleccionado argentino. Sus actuaciones decisivas, especialmente en instancias definitivas, le han permitido romper marcas históricas que pertenecían a grandes leyendas del fútbol argentino.

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El arquero argentino con más partidos en los Mundiales

Al disputar la semifinal frente a Inglaterra, Emiliano Martínez alcanzó los 14 partidos jugados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el arquero argentino con más presencias en la historia del torneo. Con este registro dejó atrás la marca de 13 encuentros que había establecido Ubaldo Fillol entre los Mundiales de 1974, 1978 y 1982.

El “Dibu” llegó a esta cifra tras disputar los siete partidos de Qatar 2022 y los siete encuentros de Argentina en el Mundial 2026. Ahora, con la final frente a España, tendrá la oportunidad de ampliar aún más un récord que ya le pertenece en solitario.

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Especialista en las tandas de penales

Uno de los aspectos que más ha distinguido a Martínez durante su carrera internacional es su rendimiento en las definiciones desde el punto penal. El arquero fue determinante en las tandas frente a Países Bajos y Francia durante el Mundial de Qatar 2022, además de otras series decisivas con la Selección Argentina.

Su capacidad para leer a los cobradores, sumada a su fortaleza mental y liderazgo en momentos de máxima presión, lo han convertido en uno de los porteros más temidos cuando un partido debe resolverse por penales.

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El dueño de la mayor racha de imbatibilidad de Argentina

Martínez también es el propietario del récord absoluto de minutos consecutivos sin recibir gol con la camiseta de la Selección Argentina. El arquero alcanzó una impresionante marca de 622 minutos con la valla invicta, superando registros históricos que durante décadas pertenecieron a Germán Burgos (606 minutos) y Amadeo Carrizo (601).

Este logro reafirma la seguridad defensiva que ha transmitido desde que se convirtió en el guardián del arco albiceleste.

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Segundo arquero con más vallas invictas

Otro de los récords que respaldan la trayectoria del marplatense es su lugar entre los arqueros con más partidos sin recibir goles con Argentina. Martínez ya ocupa el segundo puesto histórico, superando ampliamente las 40 vallas invictas y acercándose al líder de la clasificación, Sergio “Chiquito” Romero, quien mantiene el récord con 47.

Con la final del Mundial y los próximos compromisos internacionales, el “Dibu” tiene una oportunidad real de convertirse también en el líder de esta estadística.

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Siete finales disputadas y siete títulos

Además de sus récords individuales, Martínez presume una estadística casi perfecta en los partidos más importantes. El arquero llega a la final del Mundial 2026 con siete finales disputadas y siete finales ganadas entre clubes y selección.

En esa lista aparecen la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Europa League, entre otros títulos. Ahora buscará mantener intacto ese invicto y conquistar un nuevo campeonato del mundo frente a España, ampliando una colección de éxitos que ya lo coloca entre los grandes ídolos de la historia reciente del fútbol argentino.