España, campeona del mundo con invicto de 38 partidos: Colombia, la última en derrotarla

La Selección de España se proclamó campeona del mundo luego de vencer 1-0 a Argentina en la gran final del Mundial 2026, la cual tuvo lugar en el estadio de New York - New Jersey, y se fue al alargue. La Roja fue superior al conjunto sudamericano, que en los 90 minutos no realizó un solo remate al arco.

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El gran héroe para el conjunto ibérico fue el jugador del Barcelona, Ferrán Torres, quien ingresó al segundo tiempo por Mikel Oyarzabal. El Tiburón, como lo apodan, se encargo de rematar vertical al arco luego de que Nico Williams asistiera de cabeza al minuto 116.

Así las cosas, La Roja logró su segundo título mundial, luego del obtenido en Sudáfrica 2010, que también contó con su respectivo héroe: Andrés Iniesta. En ese entonces, en la final contra Países Bajos, el volante marcó el único gol al minuto 116′.

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España logró histórico invicto: Colombia, la última en derrotarla

Luis de la Fuente ha construido un equipo sólido, basado en el histórico ADN de posesión, combinado con más equilibrio y agresividad en los ataques. Ha sido esta combinación la que ha llevado a su España a lograr el título del mundo, sumado a la Eurocopa que logró en el 2024.

De la Fuente asumió el cargo como interino en junio del 2021 y luego fue ratificado en el cargo. Desde entonces, ha dirigido 49 partidos, con un saldo de 39 victorias, 7 empates y 3 derrotas.

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Tras haber ganado el Mundial ante Argentina en la final, España llegó a un registro de 38 partidos sin conocer la derrota, con un saldo de 8 empates y 30 victorias. Cayó en los penales de la final de la Liga de Naciones contra Portugal, pero en tiempo reglamentario su última derrota fue contra la Selección Colombia.

Ese juego amistoso ante la Tricolor tuvo lugar el 22 de marzo de 2024 en el Estadio Olímpico de Londres, Inglaterra. El equipo de Néstor Lorenzo se quedó con la victoria gracias a un golazo de Daniel Muñoz al minuto 61′, quien remató en el segundo palo tras un gran desborde de Luis Díaz desde la izquierda.

El anterior récord lo había conseguido la Selección de Italia, que logró 37 partidos invictos entre octubre del 2018 y septiembre del 2021, con un saldo de 28 victorias y 9 empates.

Así es el récord de 38 partidos sin perder de España

- España 3-3 Brasil

- España 5-0 Andorra

- España 5-1 Irlanda del Norte

- España 3-0 Croacia

- España 1-0 Italia

- Albania 0-1 España

- España 4-1 Georgia

- España 2-1 Alemania

- España 2-1 Francia

- España 2-1 Inglaterra

- España 0-0 Serbia

- Suiza 1-4 España

- España 1-0 Dinamarca

- España 3-0 Serbia

- Dinamarca 1-2 España

- España 3-2 Suiza

- Países Bajos 2-2 España

- España 3-3 Países Bajos (8-7 penales)

- España 5-4 Francia

- España 2-2 Portugal (5-7 penales)

- Bulgaria 0-3 España

- Turquía 0-6 España

- España 2-0 Georgia

- España 4-0 Bulgaria

- Georgia 0-4 España

- España 2-2 Turquía

- España 3-0 Serbia

- España 0-0 Egipto

- España 1-1 Irak

- Perú 1-3 España

- España 0-0 Cabo Verde

- España 4-0 Arabia Saudita

- Uruguay 0-1 España

- España 3-0 Austria

- Portugal 0-1 España

- España 2-1 Bélgica

- Francia 0-2 España

- España 1-0 Argentina