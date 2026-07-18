Final Mundial 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para el evento deportivo más caro de la historia?

Argentina y España disputarán la final de la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica como parte de una edición sin precedentes para la cita mundialista, la más grande y más ambiciosa, por lo menos hasta el 2030.

Fuentes estadísticas como World Population Review ubican al fútbol como el deporte más visto en todo el planeta, atribuyéndole más de 3,5 billones de seguidores en los cinco continentes.

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Ahora, con la llegada del partido más importante del Mundial 2026, el fútbol dejó de ser solo el deporte más popular, para convertirse también en el más caro, con cifras que, según medios estadounidenses, superan a los eventos más masivos en el país, como el Super Bowl de la NFL y los últimos partidos de las finales de la NBA.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026?

Para nadie es un secreto que en los últimos años asistir a los partidos de fútbol de más alto nivel se ha convertido en un lujo al que pocas personas tienen la capacidad económica de acceder, como se ha visto en competiciones como la Champions League o los dos últimos mundiales.

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Por si fuera poco, el Mundial 2026 dio paso a la polémica al darle en esta ocasión un carácter más oficial a los sitios de reventa, con los cuales se alió la FIFA para prestar un servicio en el marco de la legalidad, el cual no estuvo, sin embargo, exento de las dinámicas desreguladas de este tipo de mercados.

Así las cosas, en la actualidad los precios de reventa, como reveló César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol, se encuentran en un rango que puede ir desde los 7.000 a los 44.000 dólares, superando, con este último valor, los 140 millones de pesos colombianos.

¿La FIFA recibe dinero de la reventa de boletas?

La legalidad de los sitios de reventa de boletas en la Copa del Mundo 2026 implica que el ente rector del fútbol obtiene también un beneficio de estas transacciones. Según César Augusto Londoño, este corresponde al 15 % del valor de cada entrada.

Además, el periodista advirtió que la FIFA está vinculada con el negocio de los parqueadores aledaños a los estadios, con costos elevados que van entre los 200 y 300 dólares (casi un millón de pesos colombianos), de donde también obtienen usufructo.

El evento deportivo más caro de la historia

Según un reporte de The Athletic, el medio deportivo de The New York Times, los precios para las entradas de la final del Mundial 2026 lo convierten en el evento deportivo más caro en la historia de Estados Unidos.

El medio señala que los precios actuales de reventa hacen que asistir al partido entre Argentina y España sea más caro que cualquiera de los siguientes eventos masivos:

Todos los Super Bowl que se han hecho después de la pandemia: El récord previo lo tenía la edición 2024 entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, según el portal SeatGeek, con un promedio de US$10.540, frente a los US$12.751 de la final en la misma plataforma.

El récord previo lo tenía la edición 2024 entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, según el portal SeatGeek, con un promedio de US$10.540, frente a los US$12.751 de la final en la misma plataforma. Los dos últimos partidos de la final de la NBA en Nueva York entre los Knicks y los San Antonio Spurs, cuyas entradas llegaron a US$6.728 (el tercer juego superó los 9.000 dólares).

en Nueva York entre los Knicks y los San Antonio Spurs, cuyas entradas llegaron a US$6.728 (el tercer juego superó los 9.000 dólares). Cada uno de los partidos de final por el Campeonato Universitario de Fútbol Americano, con entradas que llegaron a US$6.103 en el juego de 2025 entre Ohio State y Notre Dame.

Por su parte, USA Today reseñó los siguientes precios como los más “económicos” para la final del Mundial entre las plataformas de reventa más usadas en el mercado actual: