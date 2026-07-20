Video: Lionel Scaloni, en medio de lágrimas, dejó en duda su continuidad en la Selección Argentina

Lionel Scaloni llevó a Argentina a ganar su tercer título en un Mundial en la final contra Francia en 2022. Cuatro años volvió a meter a la Albiceleste en una disputa del título, pero no se le terminó dando el bicampeonato por un gol de Ferrán Torres para España, quien le dio la segunda Copa del Mundo al país ibérico.

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Al término del encuentro, al entrenador de 49 años se le vio ampliamente afectado por la derrota. Confesó en rueda de prensa que lloró en el camerino, aunque no ocultó sus lágrimas en la atención a los medios de comunicación, en la que tampoco confirmó su continuidad al frente del seleccionado nacional.

Scaloni, dolido por la derrota: se pensará su futuro en la selección

El técnico le pidió a la gente que disfrutara, más allá de entender que se trata de una derrota. “Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros”, indicó.

Scaloni, que tiene contrato hasta diciembre, no confirmó que continuará, en la conferencia de prensa posterior al partido. “Con respecto a mí tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia). Tengo un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar, al presidente le estoy agradecido”.

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“Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma”, añadó llorando antes de abandonar la sala de prensa.

Scaloni, el técnico más ganador en la historia de la Selección Argentina

Scaloni llegó al mando de la Selección Absoluta de Argentina primero como técnico interino y luego fue ratificado en el cargo en noviembre de 2018. En total, ha dirigido 104 partidos, de los cuales ha ganado 80, ha perdido 14 y ha caído en solo 10 oportunidades.

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Sin lugar a dudas, el proceso de Scaloni ha sido exitoso, más allá de perder la final del Mundial 2026 con España. Con la victoria en la Copa América 2024 se convirtió en el técnico más ganador en la historia de la Selección Argentina, con 4: Copa América (2021 y 2024), Finalissima (2022) y el Mundial Catar 2022.

Entretanto, ostenta el récord más largo de partidos sin derrota, con un total de 36, así como es el único en disputar cinco semifinales consecutivas de torneos oficiales.

Habrá que esperar si Lionel Scaloni decide continuar al mando de la Albiceleste, que volverá a jugar en la fecha FIFA del 21 septiembre al 6 de octubre, en la que tendrán partidos amistosos.