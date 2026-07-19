¿Cuántas finales del mundo ha jugado Argentina? Resultados, títulos y derrotas en la historia

El fútbol argentino ha estado destinado a la grandeza a lo largo de la evolución de este deporte. Son protagonistas de cada campeonato que disputan a nivel continental y mundial, y ahora van en búsqueda de su cuarta estrella para ponerse a la altura de Alemania e Italia en el palmarés de la Copa del Mundo.

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La Argentina de Lionel Scaloni ya está al nivel de las de César Luis Menotti y Carlos Bilardo. No obstante, hay unos que marcan al entrenador de 48 años de esa comparación, pues con cuatro títulos se convirtió en el más ganador en la historia de la selección.

¿Cuáles han sido las finales de Argentina en los mundiales?

Sin contar la que jugará contra España, que será la tercera de Lionel Messi, Argentina ha jugado 6 finales del mundo, con un saldo de tres triunfos y tres derrotas. A continuación repasamos el historial de Argentina jugando el último partido de la máxima competencia de selecciones:

Uruguay 1930: Uruguay 4-2 Argentina

Argentina disputó la primera final de una Copa del Mundo. Fue en 1930 ante el rival de patio, Uruguay, y lo hizo tras haber quedado líder del grupo 1 con 6 puntos y tras golear a Estados Unidos en las semifinales por 6-1. Vale la pena destacar que ese formato tenía a 13 equipos y, luego de la fase inicial, seguían las semifinales y la posterior final.

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El enfrentamiento por el título se llevó a cabo el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Uruguay. Los charrúas se adelantaron en el marcador, pero Carlos Peucelle y Guillermo Stábile dieron la vuelta al partido antes del descanso para Argentina. Sin embargo, en la segunda mitad, la Celeste remontó hasta lograr el 4-2 final convirtiéndose así en el primer campeón del mundo.

Momento de uno de los goles de Uruguay en la final ante Argentina en el Mundial 1930 / Getty Images / Hulton Archive Ampliar Momento de uno de los goles de Uruguay en la final ante Argentina en el Mundial 1930 / Getty Images / Hulton Archive Cerrar

Argentina 1978: Argentina 3-1 Países Bajos

Año imborrable para Argentina, pues lograron su primer título de un Mundial y en su propio país, pasado por la dictadura de Jorge Videla. La Albiceleste de César Luis Menotti clasificó segunda del Grupo 1 y luego avanzó a la final como líder del Grupo B para medirse a Países Bajos.

La final se disputó el 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en un marco de fiesta para la hinchada argentina. A los 38 minutos, Mario Alberto Kempes adelantó a la anfitriona pero minutos antes del final del partido, Países Bajos igualó el marcador y el encuentro tuvo que decidirse en el alargue. En el tiempo suplementario, el Kempes volvió a poner por delante a Argentina y Daniel Bertoni amplió la ventaja diez minutos más tarde.

Daniel Pasarella levanta el título de la Copa del Mundo para Argentina / Getty Images / Mirrorpix Ampliar Daniel Pasarella levanta el título de la Copa del Mundo para Argentina / Getty Images / Mirrorpix Cerrar

México 1986: Argentina 3-2 Alemania

Mítica por donde se le mire. El segundo título mundial de Argentina fue en México y de la mano de Diego Maradona, quien tuvo una actuación espectacular, anotando en los cuartos de final el mejor gol de los mundiales y haciendo la “mano” de Dios, ambas anotaciones contra Inglaterra en cuartos de final. Líder del Grupo A (5 puntos), triunfo ante Uruguay en octavos (1-0), victoria frente a Inglaterra en cuartos de final (2-1) y triunfo ante Bélgica en semifinales (2-0).

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Bajo la dirección de Carlos Bilardo, la Albiceleste accedió a la final contra Alemania, disputada el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca. José Luis Brown adelantó a Argentina en el minuto 23. Tras la pausa, Jorge Valdano hizo el segundo para la Albiceleste. A pesar del gran comienzo argentino, Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler igualaron el marcador en apenas siete minutos. Hasta que emergió la figura de Maradona. En el minuto 84 de partido, el ‘10’ recibió un balón en el mediocampo rodeado de adversarios y filtró un pase magistral para Jorge Burruchaga, quién marcó y le dio el segundo título a su país.

Diego Armando Maradona levanta el título de Argentina en Mexico 1986 / Getty Images / Image Photo Agency Ampliar Diego Armando Maradona levanta el título de Argentina en Mexico 1986 / Getty Images / Image Photo Agency Cerrar

Italia 1990: Alemania 1-0 Argentina

Argentina disputó su cuarta final en Italia 1990, pero tras dos títulos previos, quedó la tristeza para el equipo de Bilardo. Fueron los terceros clasificados en la primera fase (3 puntos), vencieron a Brasil (1-0) en octavos de final, empataron 0-0 con Yugoslavia en cuartos, ganando en la tanda de penaltis y empate contra Italia en semifinales, pero superando por penales a la anfitriona.

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Tras la definición de cuatro años atras, el 8 de junio de 1990 Alemania se tomó revancha ante gracias a un gol de Andreas Brehme, quien anotó el único tanto de la final transformando un penalti cometido previamente por Roberto Sensini sobre Rudi Völler. La selección argentina, dirigida de nuevo por Carlos Bilardo, jugó con 10 futbolistas desde el minuto 65 por expulsión de Pedro Monzón siendo éste el primer expulsado en la historia de las finales de los mundiales.

Partido de la final del Mundial 1990 / Getty Images / ullstein bild Ampliar Partido de la final del Mundial 1990 / Getty Images / ullstein bild Cerrar

Brasil 2014: Alemania 1-0 Argentina

Luego de 24 años sin jugar una final de una Copa del Mundo, Argentina se volvió a medir ante Alemania en la lucha por el título en Brasil 2014, pero el marcador fue el mismo de 1990. La Albiceleste fue líder del Grupo F (9 puntos), victoria ante Suiza (1-0) en octavos de final, triunfo ante Bélgica (1-0) en cuartos y acceso a la final tras vencer en la tanda de penaltis a Países Bajos (0-0).

El mítico Estadio Maracaná era el escenario perfecto para sumar el tercer título, pero Alemania volvió a acabar el sueño argentino gracias a un solitario gol de Mario Götze en la prórroga. El combinado dirigido por Alejandro Sabella perdió así la oportunidad de volver a proclamarse campeona del mundo en la que fue la primera final mundialista de Lionel Messi.

Jugadores de Argentina luego de perder la final del Mundial 2014 / Getty Images) / Simon Stacpoole/Offside Ampliar Jugadores de Argentina luego de perder la final del Mundial 2014 / Getty Images) / Simon Stacpoole/Offside Cerrar

Catar 2022: Argentina 3 (4) 3 (2) Francia

Fue, para muchos, la mejor final en la historia de los Mundiales y terminó con la coronación de Argentina de la mano de Lionel Messi, quien cumplió su sueño en Catar, liderados por el joven entrenador Lionel Scaloni.

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En el Estadio de Lusail, Argentina arrasó en el primer tiempo, una exhibición que incluyó un gol espectacular de Ángel Di María. La Albiceleste se fue 2-0 al vestuario., pero después llegaría Kylian Mbappé para poner las cosas 2-2. Tras 120 minutos, la historia terminó 3 a 3 y la definición se resolvió por penales, donde Dibu Martínez volvería a ser héroe para un 4-2 final.