Así quedó la tabla de máximos goleadores tras FINAL del Mundial 2026: ¿quién ganó la Bota de Oro?
La Bota de Oro tiene nuevo dueño luego de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026.
Este domingo, 19 de julio, se jugó la final del Mundial 2026, donde España consiguió hacerse con la victoria tras superar 1-0 a Argentina.
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Este encuentro quedará marcado en la historia no solo por el triunfo de España, sino también porque se decidió la Bota de Oro de esta edición del torneo más importante del deporte, puesto que Lionel Messi aún tenía chances de quedarse con ese galardón.
Pese a que el astro argentino tuvo diferentes oportunidades de marcar, no le alcanzó para alcanzar los diez goles hechos por Mbappé.
Mbappé superó a Messi en el partido del tercer puesto ante Inglaterra
Pese a que Francia cayó ante Inglaterra 6-4 por el partido del tercer puesto, poco le importó a Kylian Mbappé, puesto que tras anotar doblete aseguró su lugar como máximo goleador de esta edición del Mundial.
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El astro del Real Madrid marcó al minuto 48 y al 66, balance que le permitió recuperar el primer lugar en la tabla de goleadores. Llegó a un total de diez anotaciones, superando por dos a las que acumuló Lionel Messi.
¿Quién es el máximo goleador en la historia de los mundiales?
Pese a su corta edad, Kylian Mbappé ya se convirtió en el máximo goleador en la historia de todos los mundiales de la FIFA. El ex PSG llegó a 22 goles y superó a Lionel Messi, quien acumula 21 anotaciones.
La marca del delantero resulta aún más impresionante por la velocidad con la que la consiguió. Mbappé alcanzó los 22 goles en apenas 22 partidos, repartidos en las ediciones de Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026. Su promedio perfecto de un gol por encuentro refleja una eficacia nunca antes vista entre los máximos artilleros del torneo más importante del fútbol.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
|Pos.
|Futbolista
|País
|Goles
|1.
|Kylian Mbappé
|Francia
|10
|2.
|Lionel Messi
|Argentina
|8
|3.
|Erling Haaland
|Noruega
|7
|4.
|Jude Bellingham
|Inglaterra
|7
|5.
|Ousmane Dembélé
|Francia
|6
|6.
|Harry Kane
|Inglaterra
|6
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Daniel Miranda Ruiz
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