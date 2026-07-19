Así quedó la tabla de máximos goleadores tras FINAL del Mundial 2026: ¿quién ganó la Bota de Oro?

Este domingo, 19 de julio, se jugó la final del Mundial 2026, donde España consiguió hacerse con la victoria tras superar 1-0 a Argentina.

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Este encuentro quedará marcado en la historia no solo por el triunfo de España, sino también porque se decidió la Bota de Oro de esta edición del torneo más importante del deporte, puesto que Lionel Messi aún tenía chances de quedarse con ese galardón.

Pese a que el astro argentino tuvo diferentes oportunidades de marcar, no le alcanzó para alcanzar los diez goles hechos por Mbappé.

¿Cuántos goles lleva Messi en el Mundial 2026? Reviva los 8 golazos del capitan argentino. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images) / Patrick Smith - FIFA Ampliar ¿Cuántos goles lleva Messi en el Mundial 2026? Reviva los 8 golazos del capitan argentino. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images) / Patrick Smith - FIFA Cerrar

Mbappé superó a Messi en el partido del tercer puesto ante Inglaterra

Pese a que Francia cayó ante Inglaterra 6-4 por el partido del tercer puesto, poco le importó a Kylian Mbappé, puesto que tras anotar doblete aseguró su lugar como máximo goleador de esta edición del Mundial.

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El astro del Real Madrid marcó al minuto 48 y al 66, balance que le permitió recuperar el primer lugar en la tabla de goleadores. Llegó a un total de diez anotaciones, superando por dos a las que acumuló Lionel Messi.

¿Quién es el máximo goleador en la historia de los mundiales?

Pese a su corta edad, Kylian Mbappé ya se convirtió en el máximo goleador en la historia de todos los mundiales de la FIFA. El ex PSG llegó a 22 goles y superó a Lionel Messi, quien acumula 21 anotaciones.

La marca del delantero resulta aún más impresionante por la velocidad con la que la consiguió. Mbappé alcanzó los 22 goles en apenas 22 partidos, repartidos en las ediciones de Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026. Su promedio perfecto de un gol por encuentro refleja una eficacia nunca antes vista entre los máximos artilleros del torneo más importante del fútbol.

Mbappé. Foto: Getty Images / Sarah Stier - FIFA Ampliar Mbappé. Foto: Getty Images / Sarah Stier - FIFA Cerrar

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Pos. Futbolista País Goles 1. Kylian Mbappé Francia 10 2. Lionel Messi Argentina 8 3. Erling Haaland Noruega 7 4. Jude Bellingham Inglaterra 7 5. Ousmane Dembélé Francia 6 6. Harry Kane Inglaterra 6

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