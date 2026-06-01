¿Cuánto les pagan a candidatos por la reposición de votos en Colombia? No todos llegaron al umbral
Los candidatos recibirán una suma de dinero dependiendo de cuántos votos saquen en las elecciones presidenciales 2026. Ojo porque varios se ‘quemaron’ electoralmente y no llegaron al umbral.
Este domingo, 31 de mayo, los colombianos salieron a las calles para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales 2026, teniendo 11 candidatos más la opción del voto en blanco para elegir:
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- Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué
- Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo
- Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo
- Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla
- Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta
- Santiago Botero y su fórmula vicepresidencial, Carlos Fernando Cuevas
- Sondra Macollins y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Karam
- Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial, Martha Lucía Zamora
- Mauricio Lizcano y su fórmula vicepresidencial, Pedro de la Torre
- Miguel Uribe Londoño y su fórmula vicepresidencial, Luisa Fernanda Villegas
- Gustavo Matamoros y su fórmula vicepresidencial, Mila María Paz
Tras los comicios, Abelardo de la Espriella (43.74%) e Iván Cepeda (40.90%) son los candidatos que se medirán en segunda vuelta presidencial, ambos superaron con amplitud el umbral para la reposición de votos. Asimismo lo hicieron Paloma Valencia (6.92%) y Sergio Fajardo (4.26%).
¿Cuánto les pagan a los candidatos por cada?
Para estas elecciones, a cada uno de los 11 candidatos presidenciales se les pagará 8.613 pesos por cada voto que consigan en las urnas. Este desembolso se hace a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Cabe resaltar que este importante monto de dinero no se le da al candidato para sí mismo, sino para cubrir los gastos de campaña, los cuales debe certificar.
Asimismo, se debe conocer que ese dinero no puede superar los topes de financiación previamente establecidos. Es decir, si una campaña obtuvo votos que sumen 100 millones de pesos, pero justificaron solamente 50 millones de pesos en gastos, el Estado les dará 50 millones de pesos.
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¿Cuánto les pagarán a los candidatos en caso de una segunda vuelta presidencial?
Para la segunda vuelta, a los dos candidatos que disputen la contienda electoral se les pagarán 8.433 pesos por cada voto.
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¿Qué candidatos se quemaron y no recibirán dinero por reposición de votos?
Como lo estipula el CNE en su portal web, los candidatos deben tener una votación igual o superior al 4% de los votos válidos depositados. De esta manera, son varios los candidatos presidenciales que no alcanzaron el umbral para la reposición:
- Claudia López con el 0.95%
- Santiago Botero con el 0.87%
- Mauricio Lizcano con el 0.22%
- Miguel Uribe Londoño con el 0.12%
- Sondra Macollins con el 0.08%
- Roy Barreras con el 0.05%
- Gustavo Matamoros con el 0.02%
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...