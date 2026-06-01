¿Cuánto les pagan a candidatos por la reposición de votos en Colombia? No todos llegaron al umbral

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo. Fotos: (Photo by: Isabella Bobadilla/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Photo by Leonardo Castañeda/Getty Images/Getty Images) / (Photo by: Andres Lozano/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Este domingo, 31 de mayo, los colombianos salieron a las calles para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales 2026, teniendo 11 candidatos más la opción del voto en blanco para elegir:

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Tras los comicios, Abelardo de la Espriella (43.74%) e Iván Cepeda (40.90%) son los candidatos que se medirán en segunda vuelta presidencial, ambos superaron con amplitud el umbral para la reposición de votos. Asimismo lo hicieron Paloma Valencia (6.92%) y Sergio Fajardo (4.26%).

¿Cuánto les pagan a los candidatos por cada?

Para estas elecciones, a cada uno de los 11 candidatos presidenciales se les pagará 8.613 pesos por cada voto que consigan en las urnas. Este desembolso se hace a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Cabe resaltar que este importante monto de dinero no se le da al candidato para sí mismo, sino para cubrir los gastos de campaña, los cuales debe certificar.

Asimismo, se debe conocer que ese dinero no puede superar los topes de financiación previamente establecidos. Es decir, si una campaña obtuvo votos que sumen 100 millones de pesos, pero justificaron solamente 50 millones de pesos en gastos, el Estado les dará 50 millones de pesos.

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¿Cuánto les pagarán a los candidatos en caso de una segunda vuelta presidencial?

Para la segunda vuelta, a los dos candidatos que disputen la contienda electoral se les pagarán 8.433 pesos por cada voto.

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¿Qué candidatos se quemaron y no recibirán dinero por reposición de votos?

Como lo estipula el CNE en su portal web, los candidatos deben tener una votación igual o superior al 4% de los votos válidos depositados. De esta manera, son varios los candidatos presidenciales que no alcanzaron el umbral para la reposición:

Claudia López con el 0.95%

Santiago Botero con el 0.87%

Mauricio Lizcano con el 0.22%

Miguel Uribe Londoño con el 0.12%

Sondra Macollins con el 0.08%

Roy Barreras con el 0.05%

Gustavo Matamoros con el 0.02%

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