Petro quiere perpetuarse en el poder desconociendo voluntad del pueblo colombiano: De La Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro y el aspirante Iván Cepeda, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga de cerca la situación política de Colombia en medio del proceso electoral.

Durante una declaración pública, De la Espriella aseguró que existe preocupación por lo que considera una intención del actual Gobierno de mantenerse en el poder más allá de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

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“Comunidad internacional, pongan sus ojos en Colombia. El golpista de Petro quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano”, afirmó el candidato.

De la Espriella aseguró que su triunfo representa “una vez en la historia política de este país” la victoria de “un hombre independiente, sin dueños políticos, sin financiadores, hijo de la provincia y con el carácter necesario”.

En medio de arengas de sus simpatizantes, el aspirante afirmó que buscará consolidar su elección en la segunda vuelta presidencial.

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Uno de los momentos más polémicos del discurso ocurrió cuando De la Espriella hizo referencias al papel de la Fuerza Pública y habló de “defender la democracia por la razón o por la fuerza”, frase que fue respaldada con gritos y aplausos de sus seguidores.

Uno de los momentos más polémicos del discurso ocurrió cuando De la Espriella hizo referencias al papel de la Fuerza Pública y habló de “defender la democracia por la razón o por la fuerza”, frase que fue respaldada con gritos y aplausos de sus seguidores.

Durante su intervención, el candidato también hizo referencia al senador Iván Cepeda, a quien calificó como una “marioneta” del petrismo. En contraste, insistió en que su campaña representa una alternativa independiente frente a los partidos tradicionales y al actual Gobierno Nacional.

Al cierre de su discurso, De la Espriella agradeció a los más de 10 millones de colombianos que, según dijo, respaldaron su candidatura en las urnas. “Yo estaré al frente de esta batalla. Yo estaré como el mejor guerrero de Colombia”, afirmó el candidato.