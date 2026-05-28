Si hay segunda vuelta en elecciones presidenciales 2026 ¿cuándo sería? Explicación y fecha oficial

Colombia se prepara para una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

De acuerdo con el calendario electoral oficial expedido por la Registraduría Nacional, ya están definidas las fechas clave para las votaciones, incluyendo la primera vuelta y una eventual segunda vuelta presidencial.

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Las elecciones presidenciales son uno de los procesos democráticos más importantes del país, ya que definirán quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Por esta razón, acá le explicaremos cuándo sería una eventual segunda vuelta y qué tendrá que pasar para que ese escenario se llegara a dar.

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¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial?

En caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026.

En esta jornada únicamente participan los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta. El aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos en esta ronda será elegido presidente de la República.

Este mecanismo busca garantizar que el ganador cuente con un respaldo mayoritario del electorado.

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¿Cómo funciona la segunda vuelta en Colombia?

El sistema de segunda vuelta fue incorporado en la Constitución Política para asegurar mayor legitimidad en la elección presidencial.

El proceso funciona de la siguiente manera:

En la primera vuelta participan todos los candidatos inscritos.

Si ningún aspirante obtiene más del 50 % de los votos válidos, se convoca a una segunda vuelta.

En la segunda votación compiten únicamente los dos candidatos con mayor votación.

El que obtenga más votos es declarado presidente electo.

Este modelo se ha aplicado en la mayoría de elecciones presidenciales recientes en el país.

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¿Qué candidatos son los que participarán en la primera vuelta presidencial 2026?

De acuerdo a la información oficial por la Registraduría, estas son las fórmulas que aparecerán en el tarjetón de las elecciones del domingo 31 de mayo:

Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas

Clara Eugenia López Obregón – María Consuelo del Río Mantilla

Claudia Nayibe López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero

Abelardo Gabriel de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano

Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez

Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque

Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo

Roy Leonardo Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila

Carlos Eduardo Caicedo Omar – Nelson Javier Alarcón Suárez

Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz

Paloma Susana Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango

Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba

Luis Gilberto Murillo Urrutia – Luz María Zapata Zapata

Es importante señalar que los candidatos presidenciales Clara Eugenia López Obregón, Carlos Eduardo Caicedo y Omar Luis Gilberto Murillo Urrutia han retirado su aspiración por la presidencia.

A pesar de esto y de ya no contar con la calidad de candidato, aparecerán en el tarjetón.

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