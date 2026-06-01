“Seremos protagonistas de lo que falta en estas elecciones”: Sergio Fajardo

Este domingo 31 de mayo se llevó a cabo la jornada electoral por la Presidencia de Colombia, lo que dejó como resultado que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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Ante esto, los demás candidatos presidenciales reaccionaron y empezaron a mostrar su apoyo hacia uno de los que disputarán la segunda vuelta.

En referencia a esto, Sergio Fajardo quién quedó de 4 lugar en los resultados generales de las elecciones, con un total de 1.007.943 votos, afirmó que se siente agradecido por los jóvenes y demás ciudadanos que votaron por él.

“La primera palabra que tengo que decir es ‘Gracias’. Gracias a este equipo, a ese millón de votos que nos dieron la confianza a nosotros”, dijo.

Asimismo, dijo que enfrentó todas las adversidades que se podían enfrentar en medio de la campaña presidencial con dignidad, con sus ideales, su decencia y “ese mensaje es muy importante para toda Colombia”.

¿A quién apoyará Sergio Fajardo?

“Ese millón es importante para definir la suerte de nuestro país y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos. Vamos a contribuir a que Colombia sea mejor y no nos vamos a resignar ni a mirar a una confrontación sino que seremos protagonistas de lo que falta en estas elecciones”, dijo.

Por otro lado, aprovechó para felicitar a Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda, por pasar a segunda vuelta.

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“Tenemos que ser respetuosos con nuestra democracia”, señaló.

Finalmente, reiteró que ese millón de votos es muy importante para el país. “Colombia nunca había estado en estas circunstancias”, comentó.