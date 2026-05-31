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31 may 2026 Actualizado 11:41

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Cómo van las elecciones en Colombia HOY 🔴 Votaciones EN VIVO, Registraduría y últimas noticias

Los colombianos van a las urnas para votar en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

L. Maríavegacabravegacabra

M. José

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Este 31 de mayo, todo está listo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo los residentes en el exterior.

A lo largo del país, han sido instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural. De esta vigilancia y seguridad se ocupan unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

Solamente 11 de los 13 candidatos que aparecen en el tarjetón electoral siguen en la carrera presidencial, ya que en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda.

Siga el minuto a minuto de la jornada de elecciones de este 31 de mayo:

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Link REGISTRADURÍA consultar puesto de votación elecciones 2026 con número cédula: Paso a paso

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La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que los ciudadanos ya pueden consultar de manera virtual su puesto de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, jornada en la que más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar.

Lina María Vega
ABC elecciones presidenciales en Colombia 2026: horarios, medidas clave y todo lo que debe saber

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Entre las normas adoptadas se estableció la restricción de ley seca, cierre de fronteras, difusión de encuestas, entre otras.

Lina María Vega

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