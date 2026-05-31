Cómo van las elecciones en Colombia HOY 🔴 Votaciones EN VIVO, Registraduría y últimas noticias

Este 31 de mayo, todo está listo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo los residentes en el exterior.

A lo largo del país, han sido instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural. De esta vigilancia y seguridad se ocupan unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

Solamente 11 de los 13 candidatos que aparecen en el tarjetón electoral siguen en la carrera presidencial, ya que en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda.

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