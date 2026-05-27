Plan de Gobierno de Mauricio Lizcano: Propuestas del candidato de la Coalición F.A.M.I.L.I.A.

Este domingo 31 de mayo, Colombia tendrá la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que 14 candidatos junto a su fórmula vicepresidencial buscarán convertirse en el próximo jefe de Estado y uno de ellos es Mauricio Lizcano, quien presentó su plan de gobierno.

Perfil Mauricio Lizcano

Nació en Medellín el 12 de agosto de 1976 y desde muy joven descubrió que quería transformar el país y para eso tenía que prepararse y, entender de primera mano, los problemas de la gente.

Lizcano es abogado egresado de la universidad del Rosario y tiene una especialización en gerencia, gobierno y asuntos públicos en el Externado de Colombia. Además, cursó una maestría en políticas públicas (MPA) en Columbia University y un Master in Business Administration (MBA) en el Massachusetts Institute of Technology o Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

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El candidato reveló que una historia familiar le causó una herida que se volvió una causa. Su padre fue secuestrado durante nueve años por las FARC; esa tragedia lo marcó y le dio una misión, que nadie más pase por eso.

“A pesar de la adversidad, mi padre escapó. Su resiliencia me enseñó a no rendirme”, afirmó Lizcano.

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Plan de gobierno de Mauricio Lizcano

Su campaña ‘Firmes con Lozano’ es un llamado a movilizarse desde el ‘Colombianismo’, un movimiento que “nace del orgullo por lo que somos y de la voluntad de crear un país con soluciones reales, sentido común y participación ciudadana”.

De acuerdo con el candidato, en su campaña no se excluye a nadie y el Colombianismo es con todos, incluyendo y priorizando lo común. Para Lizcano, Colombia se construye con hechos, valores y la fuerza de quienes creen que se puede hacer algo mejor.

En un documento de 29 páginas, el candidato presidencial Mauricio Lizcano hace un diagnóstico de la economía, salud, transporte, energía y seguridad en Colombia, así como las propuestas con las que pretende alcanzar la presidencia. Pedro de la Torre es la fórmula vicepresidencial del exministro, quien cuenta con el respaldo de ASI y de su propio movimiento de firmas.

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Economía

El candidato señala la necesidad de activar la economía para aumentar el ingreso de los colombianos y propone una activación económica que pueda general una renta de 10.000 dólares anuales.

De igual manera, Lizcano propone una reforma tributaria con impuestos a los juegos de azar y a las iglesias; además de una reducción en el presupuesto para cumplir con la regla fiscal y hacer un ajuste al gasto público con recortes en personal contratado bajo la modalidad de prestación de servicios

Por último, a nivel económico, el candidato se concentrará en la agricultura, remesas y turismo para incrementar los ingresos del Estado.

Seguridad

El candidato propone fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, en especial el Gaula y las Unidades de Inteligencia, tanto de la Policía como de la Fiscalía, para identificar, infiltrar y desmantelar las redes extorsionistas. Además, buscará una alianza con el FBI y otros organismos internacionales para combatir la extorsión.

Asimismo, propone desplegar fuerzas de seguridad de forma continua y priorizar seis regiones críticas que cuenta con alta presencia del crimen organizado y poco apoyo institucional.

Salud

El candidato asegura que es “urgente digitalizar y unificar los sistemas de información para garantizar que los datos sean accesibles y confiables en tiempo real”.

Ante este escenario, Lizcano propone Un plan maestro DUAL de infraestructura en Salud para los territorios (PMDS), ya que el país tiene diversas necesidades de infraestructura del servicio de salud, generando desigualdades en el acceso de servicios de atención y sin capacidad de prestar rutas de atención efectiva para cada uno de los colombianos.

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Energía

Lizcano pretender diversificar la matriz energética con renovables y generación firme para reducir la dependencia del agua y los combustibles fósiles.

Educación

Lizcano busca crear 750.000 nuevos cupos de educación superior, hacer un cambio en el SENA para fortalecer su oferta tecnológica y modernizar los modelos de enseñanza, haciendo uso de la flexibilidad académica, adaptación de la inteligencia artificial y capacitando a los estudiantes en habilidades digitales.

Conozca el plan de gobierno de Mauricio Lizcano:

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