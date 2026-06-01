Segunda vuelta presidencial: ¿Cuándo se posesiona el nuevo presidente de Colombia 2026?

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

En el 2026 los colombianos eligen a su nuevo presidente, el cual tomará las riendas del Gobierno Nacional y definirá el rumbo del país en los próximo cuatro años.

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Luego de la primera vuelta presidencial, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan en las urnas para la segunda.

La segunda vuelta presidencial se desarrollará el domingo 21 de junio, fecha en la que el país conocerá quién será su nuevo mandatario.

¿Cuándo se posesiona el nuevo presidente de Colombia?

Como en anteriores comicios presidenciales, la posesión del nuevo presidente o presidenta de Colombia será el 7 de agosto, que para 2026 cae un viernes.

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Cabe señalar que fue la Constitución Política de 1886 la que estipuló que la posesión de los presidentes sería el 7 de agosto, y aunque dicha carta magna ya no existe tras ser reemplazada por la de 1991, aún persiste esa tradición.

Es usual que para este evento el presidente electo invite a otros jefes de Estado o diplomáticos de la región para que estén presentes en la ceremonia.

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¿Por qué el presidente se posesiona el 7 de agosto?

La fecha fue elegida porque se conmemora el la Batalla de Boyacá, un enfrentamiento que se dio en 1819 y que fue fundamental para la independencia de Colombia.

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Esta ceremonia para el nuevo mandatario se realiza en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ¿por qué? Porque debe tomar juramento ante el Congreso de la República. En otras palabras, se hace por logística.

Y es que la Plaza de Bolívar también es un lugar cargado de simbolismo y cultura, ya que está rodeada por el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, el Palacio Liévano y el Congreso. Además, en su centro está la estatua de Simón Bolívar.

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