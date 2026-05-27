Programa de Gobierno de Paloma Valencia: Propuestas del candidato del Centro Democrático

El próximo domingo 31 de mayo los colombianos irán a las urnas por la primera vuelta presidencial.

Entre Clara Eugenia López Obregón, Óscar Mauricio Lizcano Arango, Raúl Santiago Botero Jaramillo, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins Garvin Pinto, Iván Cepeda Castro, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, Claudia Nayibe López Hernández, Paloma Susana Valencia Laserna, Sergio Fajardo Valderrama, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Gustavo Matamoros Camacho, Luis Gilberto Murillo Urrutia y Carlos Eduardo Caicedo Omar los colombianos deberán decidir quiénes serán los dos candidatos que van a segunda vuelta o quién queda a cargo de la Presidencia de la República.

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Sin embargo, hay quienes aún no están seguros o no conocen a detalle las propuestas de los candidatos.

Caracol Radio le cuenta cuáles son las propuestas de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático.

De acuerdo con el programa de Gobierno dispuesto por la misma Paloma Valencia, estas son las 10 propuestas que tiene para el pueblo colombiano:

5 BOMBAS A DESACTIVAR

ENFRENTAR LA CRISIS DE SEGURIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO: Acción de la fuerza pública para capturar a los extorsionistas. Incorporaremos 30 mil nuevos militares y 30 mil nuevos policías a nuestras Fuerzas. Inversión en defensa. Más tecnología, vigilancia con drones y ciberinteligencia. Juzgados itinerantes de respuesta rápida.

REMEDIAR EL CAOS DE LA SALUD: SALUD QUE CUIDE, ATIENDA Y SALVE VIDAS: Resolver 10 millones de atenciones represadas.Compra masiva de medicamentos para entrega inmediata. Ajustaremos la UPC según las necesidades de cada paciente, priorizando crónicos, enfermedades huérfanas y personas con discapacidad. Telemedicina: llevar equipos diagnósticos conectados a internet satelital a regiones apartadas.

SOLUCIONAR LA CRISIS ENERGÉTICA: ENERGÍA PARA CRECER: Reactivación de la exploración de combustibles fósiles.Promoveremos las hidroeléctricas y también las energías limpias no convencionales.Nos comprometemos con 1 millón de familias para que dejen la leña.Más energía, mejores tarifas.

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SUPERAR LA PÉRDIDA DE CONFIANZA: QUE TODOS APOSTEMOS POR COLOMBIA: Reduciremos las tarifas del impuesto de renta empresarial, eliminaremos el impuesto al patrimonio y reduciremos el impuesto predial.Simplificaremos el estatuto tributario y eliminaremos los trámites, requisitos y trabas innecesarios del Estado. Convertiremos las misiones diplomáticas, junto a ProColombia, en agentes comerciales para abrir mercados y atraer más turistas.

DESACTIVAR LA BOMBA DE LA CORRUPCIÓN: LOS RECURSOS DEL ESTADO SON SAGRADOS: Cero cargos para quienes tienen las manos manchadas.Estado digital con inteligencia artificial para anticiparnos a los corruptos, vigilar la contratación y eliminar procesos manuales que facilitan el robo de recursos. La presidente y el vicepresidente tendrán correos personales para recibir las denuncias que permitan sacar a los corruptos del Gobierno.

5 TRANSFORMACIONES PARA SUMAR

UNA COLOMBIA QUE CIERRA BRECHAS Y ABRE OPORTUNIDADES: Mayor libertad de elección para estudiar en colegios de calidad, públicos o privados. Ruta 3E: estudiar, emplearse o emprender, para que ningún joven se quede sin avanzar. El ahorro pensional empieza desde la cuna: el niño que nace en pobreza recibirá una semilla de 500.000 pesos de ahorro. Ampliaremos el subsidio a adultos mayores de 1,68 a 3 millones de beneficiarios, aumentando el apoyo hasta cubrir la línea de pobreza en cada territorio, mientras protegemos el ahorro pensional y evitamos deudas futuras sin afectar estos subsidios.

UNA COLOMBIA QUE TRABAJA, EMPRENDE Y SE ENRIQUECE: Escalera de la formalidad: eliminaremos todas las trabas para que los microempresarios se formalicen poco a poco y en la medida de sus posibilidades. No estarán solos: son el motor de la economía y los vamos a cuidar.Capital para emprendimientos liderados por mujeres. Campo seguro, digno y competitivo. Crédito sin trabas y tierra con proyectos productivos.

UNA COLOMBIA CONECTADA CON SU GENTE, SUS CIUDADES Y SUS TERRITORIOS PARA UNIR Y CRECER:

1 millón de nuevas viviendas.

Internet satelital en zonas marginadas.35.000 km de vías rurales: 10.000 km nuevos y 25.000 km con mantenimiento.

1 millón más de hogares con agua potable.

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UNA COLOMBIA QUE PROTEGE SU MEDIO AMBIENTE: Restauraremos 1 millón de hectáreas y frenaremos la deforestación en el Amazonas.Familias Guardabosques con pago del Estado; incluye guardapáramos. Cuencas hidrográficas prioritarias con instrumentos de ordenación y manejo.