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Paloma Valencia anunció respaldo presidencial a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Tras perder la candidatura presidencial, Paloma Valencia, oficializó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

“De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, hoy anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de La Espriella, e invito a que derrotemos a Cepeda”, afirmó.

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En medio de su discurso, Valencia hizo un llamado a la defensa de la Constitución y de las libertades económicas, al tiempo que celebró lo que calificó como una victoria política del aspirante, al señalar que su triunfo representa una señal de rechazo a proyectos que, en su criterio, ponen en riesgo el rumbo del país.

“Defensa es por la Constitución, nuestra defensa es por la libertad, nuestra defensa es por Colombia con una economía de mercado”, afirmó, subrayando su posición ideológica frente al actual escenario político.

En su declaración, también envió un mensaje de respaldo directo al candidato Abelardo de la Espriella, a quien felicitó por su desempeño en la contienda y destacó como una figura central para la siguiente etapa electoral.

“Hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de La Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria”.

Valencia insistió en que su apoyo responde a la necesidad de, según dijo, frenar proyectos políticos que considera contrarios a la institucionalidad y a la economía de libre mercado.

“No caer en las manos del comunismo ni el neocomunismo”, señaló, al tiempo que llamó a sus seguidores a respaldar la candidatura de De la Espriella en la segunda vuelta.

Asimismo, criticó la gestión del actual gobierno y afirmó que existe un descontento ciudadano frente a su desempeño.

“Su voto es la expresión de los colombianos asfixiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos”, dijo.