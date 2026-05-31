Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta en Colombia: resultados elecciones 2026

Abelardo de la Espriella reta a Iván Cepeda a un debate abierto de cara a las elecciones del 2026. Fotos: suministradas.

Tras el cierre de las urnas en las elecciones presidenciales de Colombia, el panorama político apuntó a una segunda vuelta entre Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda , quienes se consolidaron como los candidatos más votados de la jornada electoral y continúan en la disputa por llegar a la Casa de Nariño.

De acuerdo con el calendario electoral establecido para Colombia, la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Según la normativa vigente, esta jornada debe realizarse el tercer domingo posterior a la primera vuelta, en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República.

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Propuestas de Abelardo de La Espriella

Seguridad: Abelardo de La Espriella basa su propuesta en el fortalecimiento de la autoridad del Estado y la lucha frontal contra el crimen organizado. Para ello, plantea un plan de choque de 90 días destinado a recuperar el control de territorios afectados por grupos armados ilegales, incrementar las operaciones contra el narcotráfico y la extorsión, y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad.

También propone incorporar tecnologías como drones e inteligencia artificial para mejorar las labores de vigilancia e inteligencia.

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Empleo y economía: Su programa económico busca incentivar la inversión y la generación de empleo formal. Entre sus propuestas se encuentran la creación de zonas económicas especiales, la eliminación del impuesto del 4x1000, la reducción de cargas tributarias para empresas que generen empleo y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para atraer inversionistas nacionales y extranjeros.

Además, plantea impulsar la economía digital mediante beneficios para programadores y especialistas en inteligencia artificial.

Salud: En este sector propone garantizar una atención médica más rápida y eficiente, mejorar el acceso a medicamentos y fortalecer la infraestructura hospitalaria mediante alianzas público-privadas. También contempla ampliar la cobertura de la telemedicina en zonas apartadas, mejorar las condiciones laborales del personal de salud y fortalecer los mecanismos de control sobre las EPS.

En este sector propone garantizar una atención médica más rápida y eficiente, mejorar el acceso a medicamentos y fortalecer la infraestructura hospitalaria mediante alianzas público-privadas. También contempla ampliar la cobertura de la telemedicina en zonas apartadas, Infraestructura y desarrollo empresarial: La Espriella plantea simplificar los trámites tributarios para las pequeñas y medianas empresas mediante procesos digitales, reducir la burocracia y promover proyectos que fortalezcan la competitividad regional. Asimismo, propone mejorar la infraestructura necesaria para impulsar la actividad económica y la prestación de servicios públicos.

Propuestas de Iván Cepeda

Seguridad y paz: El candidato Iván Cepeda centra buena parte de su programa en la consolidación de la paz y la reconciliación nacional. Entre sus propuestas se destacan la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, el fortalecimiento de los mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto, así como mayores garantías de protección para líderes sociales y firmantes del acuerdo.

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Además, plantea una política de seguridad humana enfocada en combatir las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la ausencia del Estado en los territorios.

Empleo y economía: En materia económica, Cepeda propone una reforma agraria orientada a fortalecer la economía campesina y popular, redistribuir tierras productivas y garantizar acceso a crédito, asistencia técnica y mercados para los productores rurales.

También plantea impulsar cooperativas comunitarias, promover la formalización laboral, fortalecer sectores como la agricultura, la pesca y la piscicultura, y aplicar una política de austeridad estatal para priorizar la inversión social.

Salud: Su propuesta en salud busca consolidar este servicio como un derecho fundamental con enfoque integral y comunitario. Entre sus iniciativas figuran el fortalecimiento del sistema de salud, la ampliación de la atención domiciliaria, la promoción de la salud mental y emocional, y la inclusión de sistemas propios e interculturales para las comunidades indígenas.

Su propuesta en salud busca consolidar este servicio como un derecho fundamental con enfoque integral y comunitario. Entre sus iniciativas figuran el fortalecimiento del sistema de salud, la ampliación de la atención domiciliaria, la promoción de la salud mental y emocional, y la inclusión de sistemas propios e interculturales para las comunidades indígenas. Infraestructura y desarrollo regional: El candidato plantea la construcción y mejoramiento de vías terciarias para conectar las regiones más apartadas del país, la ampliación del acceso al agua potable en zonas rurales y la ejecución de proyectos de infraestructura que permitan fortalecer la productividad del campo. También propone acelerar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y promover inversiones en saneamiento básico y servicios públicos.

El candidato plantea la construcción y mejoramiento de vías terciarias para conectar las regiones más apartadas del país, También propone acelerar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y promover inversiones en saneamiento básico y servicios públicos. Medio ambiente y energía: En este frente, el candidato propone acelerar la transición energética mediante el impulso de energías renovables, promover comunidades energéticas en zonas urbanas y rurales, prohibir el fracking y desarrollar programas de restauración ecológica. Asimismo, plantea fortalecer la protección ambiental y avanzar en modelos productivos sostenibles.

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