¿Cuántos votos sacó Petro en primera vuelta 2022? Diferencia de votos con De la Espriella y Cepeda

El presidente Gustavo Petro, durante las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, obtuvo un 40.32 % del porcentaje total de sufragios, lo que no fue suficiente para obtener una victoria en primera vuelta, según la ley establecida en la Constitución política de 1991. Caso similar se presentó en las elecciones presidenciales del 2026, en donde Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella obtuvieron un 40.91% y un 43.73%, respectivamente.

Dada esta situación, el candidato del Pacto Histórico y el militante del movimiento Defensores de la Patria se enfrentarán nuevamente en las urnas del país, teniendo como objetivo convertirse en el nuevo mandatario de la nación mediante el escenario de segunda vuelta que se llevará a cabo el domingo 21 de junio.

Votos de Gustavo Petro en primera vuelta en 2022

En mayo de 2022, en Colombia se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en busca del sucesor del gobierno saliente de Iván Duque, el cual estuvo a cargo del país durante el periodo de 2018 a 2022. Para aquel entonces, los principales nombres para llevarse la presidencia del país, según las encuestas, eran:

Sergio Fajardo : Miembro de Coalición Centro Esperanza

: Miembro de Coalición Centro Esperanza Federico Gutiérrez : Militante de Coalición Equipo por Colombia

: Militante de Coalición Equipo por Colombia Rodolfo Hernández : Político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

: Político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Gustavo Petro: Miembro de la Coalición Pacto Histórico

Luego de la jornada electoral del 2022, con la información del boletín 68 de la Registraduría. Se logró obtener los resultados de 103,361 mesas sobre 103,364 mesas instaladas que hubo en el país, lo que equivalió al 99.9%. Las cuales dieron como resultado:

Candidato presidencial Votos Porcentaje de votación Gustavo Petro 8,527,768 40.32 % Rodolfo Hernández 5,953,209 28.15 % Federico Gutiérrez 5,058,010 23.91 % Sergio Fajardo 888,585 4.20%

Con estos resultados, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron los protagonistas de la segunda vuelta electoral del 2022. La cual dio como resultado al miembro del Pacto Histórico vencedor con 11,281,013 votos con un 50.44 % sobre los 10,580,412 de votos que se llevó el aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández.

Resultados elecciones presidenciales de 2026

Según los resultados confirmados por el boletín 52 de la Registraduría Nacional, el candidato Abelardo de La Espriella, militante del movimiento “Defensores de la patria”, obtuvo 10.360.449 votos, consolidándose como uno de los aspirantes por la Casa de Nariño que harán parte de la segunda vuelta presidencial.

Por su parte, Iván Cepeda, miembro del partido político Pacto Histórico, alcanzó una votación de 9.687.724 sufragios, asegurando también su paso a la siguiente fase del proceso electoral.

De acuerdo con el calendario electoral establecido para Colombia, la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Según la normativa vigente, esta jornada debe realizarse el tercer domingo posterior a la primera vuelta, en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República.

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