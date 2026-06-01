“Abelardo de la Espriella es un peligro para Colombia”: Claudia López

Claudia López se refirió a los resultados electorales de la primera vuelta presidencial de Colombia, los cuales dejaron a Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda como candidatos para la segunda vuelta presidencial.

“Los recibimos con mucho coraje, con mucha convicción, con enorme alegría a respaldar nuestra propuesta de una nueva historia para Colombia”, dijo.

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Asimismo, aprovechó para dar las gracias a quienes votaron por ella y confiaron en sus ideales. Es de destacar que López obtuvo un total de 225.397 votos.

Por otro lado, advirtió: “Colombia hoy se enfrenta al riesgo de perder su democracia, de caer en una extrema derecha, antiderechos contra las mujeres, contra las diversidades, contra el pluralismo. Hay un riesgo”, dijo.

Y agregó: “Esto es fruto del populismo autoritario global, que desafortunadamente está llegando a Colombia. Es fruto del sectarismo de la izquierda. Es fruto de los desaciertos de este gobierno. Es fruto del hostigamiento sistemático del presidente Petro y un sector de su partido contra la centroizquierda no petrista, contra el progresismo y el centro independiente no petrista, que ha respaldado siempre”.

Además, invitó a los colombianos que no votaron este domingo para que acudan a las urnas el próximo domingo 21 de junio para la segunda vuelta. “La cédula de cada uno va a defender la democracia, pero en las urnas, no en la casa”, afirmó.

“Abelardo de la Espriella es un peligro para Colombia, es un defensor de la mafia, es un hombre sin escrúpulos, es una propuesta excluyente”, dijo.

Sobre Cepeda, mencionó: “Pero del otro lado, si no hay una corrección de fondo del sectarismo, de la corrupción, del clientelismo, de la inseguridad, de la destrucción, no va a tener posibilidades de competir con eficacia en este momento que todavía se puede salvar la democracia de Colombia”.