Resultados Registraduría EN VIVO 🔴 Último boletín y conteo de votos EN DIRECTO, ¿quién lidera?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia transcurre este domingo, 31 de mayo, en tranquilidad, según los últimos reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Observación Electoral (MOE).

La Registraduría Nacional instaló en todo el territorio nacional 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural.

Solamente 11 de los 13 candidatos que aparecen en el tarjetón electoral siguen en la carrera presidencial, ya que en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda.

Según las últimas encuestas de mayo 2026, los candidatos que lideran las encuestas son:

Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue Vivas.

y su fórmula vicepresidencial, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

y su fórmula vicepresidencial, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

¿Cómo funciona la segunda vuelta?

Si este domingo ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos (la mitad más uno), se deberá realizar unas egunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio de 2026. La segunda vuelta fue incorporada en la Constitución Política para asegurar mayor legitimidad en la elección presidencial.

En la primera vuelta participan todos los candidatos inscritos.

Si ningún aspirante obtiene más del 50% de los votos válidos, se convoca a una segunda vuelta.

En la segunda votación compiten únicamente los dos candidatos con mayor votación.

El que obtenga más votos es declarado presidente electo.

¿Qué sucede si gana el voto en blanco?

Si el voto en blanco constituye la mayoría absoluta (más de la mitad) del total de votos válidos en una circunscripción, la elección debe repetirse por una única vez.

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