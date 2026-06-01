Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: seguridad, reformas y plan de gobierno 2026 - 2030

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzarán a la segunda vuelta el próximo 21 de junio de 2026 tras obtener 10.361.499 (43,74 %) y 9.688.361 (40,90 %), respectivamente, este domingo 31 de mayo de 2026.

Los planes de gobierno de Cepeda y de la Espriella presentan enfoques diferentes sobre cómo recuperar la seguridad y garantizar el orden del país. Cepeda presentó su programa de gobierno titulado ‘El Poder de la Verdad’, con el que ha manifestado su deseo de continuar las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, en caso de ser elegido por los colombianos como su sucesor. Su plan aborda 11 temas, con una agenda centrada en transformación social, paz, reforma económica, lucha contra la corrupción, transición energética y defensa de los derechos sociales.

Por su parte, para de la Espriella, el crimen es el “principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”. El candidato dejó claro que “con los criminales no habrá negociación”. Calificó la política de ‘Paz Total’ de Gustavo Petro como una “paz fracasada” y una “traición a la patria”.

Programa de Gobierno de Iván Cepeda: propuestas y visión de paz total

Cepeda ha propuesto lo que llama “cuatro revoluciones democráticas” con las que busca transformar el país:

Revolución ética

Revolución económico-social

Revolución político-democrática

Revolución territorial

A continuación, le contamos cuáles son las propuestas clave del plan de gobierno de Iván Cepeda:

Paz total

La consolidación de la política de paz total emprendida por el Gobierno Petro será uno de los principales ejes de su programa.

Cepeda plantea fortalecer las negociaciones con grupos armados ilegales y priorizar la implementación completa del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc. También buscará fortalecer los mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

Lucha contra la corrupción

Según su plan, en su administración buscará reducir la impunidad actual que, según estima, se encuentra alrededor del 94% e implementará una “austeridad republicana” como principio de gobierno.

Transparencia y prevención al fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y alertas tempranas.

La creación de una Unidad de Investigación de Macrocorrupción en la Fiscalía.

Una instancia de juzgamiento especial para corrupción sistémica.

Un fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción.

Hacer presencia en los territorios con mayor impunidad, la cual cuente con movilización ciudadana.

Modelo de salud

Para reformar el sistema de salud colombiano, Iván Cepeda ha asegurado que se mantendrá el modelo preventivo impulsado por el actual Gobierno de Gustavo Petro: eso significa que se hará énfasis en atención primaria y equipos básicos de salud harán presencia en los territorios.

Además, se procurará el fortalecimiento del sistema público de salud y el acceso universal a los servicios médicos.

Economía

El programa del candidato del Pacto Histórico plantea que se lleve a cabo una reforma tributaria progresiva con la que se buscará una mayor inversión social y se fortalecerá la economía productiva basada en el desarrollo rural, la industrialización y la transición energética. Además, se fortalecerá la soberanía alimentaria y se priorizará la reforma agraria a partir de la entrega de tierras a familias campesinas.

Propuestas de Abelardo de la Espriella con Defensores de la Patria

Defensa nacional y cero negociación con los criminales

Su propuesta se enmarca en una visión de “salvar a Colombia” de la violencia criminal y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales. Para ello, sus enfoques en materia de seguridad se centran en destruir 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capitales narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición.

Otra bandera del candidato de la Espriella es recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes. coercitivos paralelos, reconstruir y fortalecer la Fuerza Pública, recuperar el sistema carcelario, destruir economías ilegales.

La anticorrupción en la “Patria Milagro”

Las propuestas incluyen que el presidente y el vicepresidente sean ejemplo de transparencia, la creación de un Bloque de Búsqueda contra la corrupción dirigido por el presidente. El uso de inteligencia, análisis financiero y policía judicial, extinción de dominio exprés, reforma de la contratación pública y la persecución de flujos financieros ilícitos.

Para 2030, se propone que todos los procesos de contratación pública se realicen a través de blockchain.

Plan de choque para la crisis de salud

Para el sector de la salud, de la Espriella propone un plan de choque de $10 billones, revisión de los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), restablecimiento del flujo de recursos y recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

En la misma línea, el plan detalla que se busca fortalecer la medicina en atención primaria, inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, fortalecer la red hospitalaria, dignificar al personal de salud, y hacer más eficientes a las EPS.

También contempla hacer un arbitraje a los recursos “mal administrados” por la ADRES y revisar contratos de infraestructura en salud.

Otras propuestas clave: