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01 jun 2026 Actualizado 00:39

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Política

Hemos perdido, asumo mi responsabilidad: Álvaro Uribe tras resultados de primera vuelta presidencial

Álvaro Uribe Vélez anunció, como lo hizo Paloma Valencia, su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial.

Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial que dejó a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el escenario de segunda vuelta.

Lea aquí: Paloma Valencia anunció respaldo presidencial a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Uribe reconoció la derrota y reafirmó lo dicho por la candidata Paloma Valencia, apoyar a De la Espriella en la segunda vuelta contra Cepeda.

Hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro. Ganó Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra y votaremos por él, pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la cohesión social, de la economía fraterna y del Estado pequeño y austero”, afirmó.

Puede ver: “Yo, como proyecto político, me debo a Bogotá”: Juan Daniel Oviedo tras primera vuelta presidencial

Agregó que “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en la sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda”.

Además, señaló que el país no puede elegir a Iván Cepeda, denunciando que cuenta con el apoyo de grupos terroristas.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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