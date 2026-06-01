Hemos perdido, asumo mi responsabilidad: Álvaro Uribe tras resultados de primera vuelta presidencial

Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial que dejó a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el escenario de segunda vuelta.

Lea aquí: Paloma Valencia anunció respaldo presidencial a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Uribe reconoció la derrota y reafirmó lo dicho por la candidata Paloma Valencia, apoyar a De la Espriella en la segunda vuelta contra Cepeda.

“Hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro. Ganó Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra y votaremos por él, pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la cohesión social, de la economía fraterna y del Estado pequeño y austero”, afirmó.

Puede ver: “Yo, como proyecto político, me debo a Bogotá”: Juan Daniel Oviedo tras primera vuelta presidencial

Agregó que “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en la sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda”.

Además, señaló que el país no puede elegir a Iván Cepeda, denunciando que cuenta con el apoyo de grupos terroristas.