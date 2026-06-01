¿Cómo votaron los departamentos en las elecciones 2026? Así quedó el mapa político de Colombia
En Caracol Radio le contamos cómo votaron los 32 departamentos de Colombia este domingo, 31 de mayo, y qué candidato ganó en cada uno de ellos. Estos resultados son con el 99,92% de las mesas informadas.
Este domingo, 31 de mayo, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en donde los colombianos salieron a las urnas a elegir, dentro de una lista de 11 candidatos, al próximo presidente y vicepresidente de la República de Colombia.
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En esa línea, las cifras de las votaciones dejaron en el panorama a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como los contendientes políticos que volverán a medirse, esta vez, en la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo domingo, 21 de junio.
Sin embargo, esta primera vuelta también dejó un mapa político muy claro en el país por cada departamento y, por esta razón, en Caracol Radio le contamos cómo votó Colombia en cada una de estas 32 regiones que dividen el territorio nacional.
¿Cómo quedaron los resultados de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo?
Tras el cierre de las urnas a las 4:00 de la tarde y el conteo de las mesas en el país, se confirmó la segunda vuelta. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda consiguieron más de 10 millones y 9 millones de votos, respectivamente, pero no se llegó a la famosa ‘mitad más uno’.
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¿Cómo votaron los departamentos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026?
Conozca cómo quedó el mapa político de Colombia tras estas elecciones y qué candidato ganó en cada uno de los 32 departamentos del país.
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Amazonas:
En el Amazonas, con el 100% de las mesas informadas, el candidato que ganó en el departamento fue Iván Cepeda, con un total de 13.954 votos, que corresponden al 55,31%.
Antioquía:
En el departamento de Antioquia ganó el candidato Abelardo de la Espriella, con una totalidad de 1′723.406 votos, lo que equivale al 54,36% de los votos.
Arauca:
En Arauca repitió Abelardo de la Espriella y se quedó con la victoria en este departamento. La cabeza del movimiento Defensores de la Patria consiguió el 51,28%, para un total de 50.613 votos.
Atlántico:
En el Atlántico fue Iván Cepeda quien se llevó la mayoría de votos con un total de 549.193, equivalente al 52,12%.
Bogotá D.C:
En la capital de la República fue el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien se quedó con la victoria. Cepeda consiguió un total de 1′706.249 votos, que representan el 41,67% de las mesas de la ciudad.
Bolívar:
En Bolívar fue Iván Cepeda quien ganó en esta jornada. Tuvo un total de 443.326 votos.
Boyacá:
En Boyacá fue de la Espriella con un total de 337.768 votos (50,47%)
Caldas:
En Caldas fue Abelardo de la Espriella, también abogado, el que se quedó con la victoria en ese departamento. El candidato se quedó con 218.852 votos, que representan el 44.54%.
Caquetá:
En el Caquetá repitió de la Espriella. En este departamento ganó consiguiendo el 47,74%, para un total de 81.783 votos.
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Casanare:
Nuevamente en este departamento repitió Abelardo de la Espriella como ganador. El candidato de derecha se quedó con el 61,25% de los votos, para un total de 134.114.
Cauca:
En Cauca, la región de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, ganó el mismo candidato del Pacto Histórico. Tuvo 462.794% de votos.
Cesar:
En el Cesar, por su parte, ganó Iván Cepeda, quien se quedó con 224.457 votos, que representan el 46,48%.
Chocó:
En el Chocó fue Iván Cepeda quien se quedó con las mayorías con un total de 109.148 votos.
Córdoba:
En el departamento de Córdoba fue Iván Cepeda quien se quedó con la victoria, a pesar de que esa región fue parte de la infancia de Abelardo de la Espriella.
Cepeda ganó con 391.880 votos, que representan el 55.55%.
Cundinamarca:
En Cundinamarca ganó el candidato Abelardo de la Espriella, con un total de 724.083 votos.
Guainía:
En el departamento de Guainía fue Iván Cepeda el candidato ganador. El del Pacto Histórico se quedó con el 56,44%, que representan una totalidad de 6.778 votos.
Guaviare:
En Guaviare ganó Abelardo de la Espriella, que se quedó con 16.060 voto, para un porcentaje del 47,13%.
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Huila:
El Huila fue Abelardo de la Espriella el candidato ganador con un total de 297.613 votos, que representan el 54,24% de las mesas de esa región.
La Guajira:
En La Guajira fue Iván Cepeda el candidato ganador. Se quedó con la victoria en ese departamento con 140.544 votos, que representan el 55,29% de las mesas de la región.
Magdalena:
En este departamento nuevamente repite Iván Cepeda, que se quedó con la victoria tras registrar 263.014 votos (52,26%).
Meta:
En el departamento del Meta ganó Abelardo de la Espriella con un total de 280.090 votos, que representan el 52,15% de las mesas de esa región.
Nariño:
En Nariño ganó Iván Cepeda con 472.845 votos.
Norte de Santander:
Va el 99,97% de las mesas informadas.
Putumayo:
En el departamento del Putumayo fue Iván Cepeda quien se quedó con la victoria con un total de 94.416 votos, representando el 71,36% de las mesas
Quindío:
De la Espriella se quedó con la victoria en el Quindío con un total de 142.586 votos.
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Risaralda:
En otros de los departamentos del Eje Cafetero colombiano fue De la Espriella quien se quedó con la victoria. Ganó con 226.277 votos.
San Andrés y Providencia:
Iván Cepeda ganó en las Islas de San Andrés y Providencia. Consiguió la victoria con 7.936 votos (44.08%)
Santander:
En Santander fue el candidato de la Espriella quien se quedó con las mayorías tras conseguir un total de 684.563 votos.
Sucre:
En Sucre el candidato Iván Cepeda ganó las elecciones del departamento, lo logró consiguiendo 226.644 votos.
Tolima:
En el Tolima ganó Abelardo de la Espriella con el 46,88% de los votos, un total de 315.181.
Valle del Cauca:
En el Valle del Cauca ganó el candidato Iván Cepeda con un total de 1′119.914 votos (53,17%).
Vaupés:
Vaupés vio cómo Iván Cepeda ganó las elecciones en su territorio. El candidato del Pacto Histórico se quedó con la victoria en esa región con el 75,52% de los votos.
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Vichada:
En el Vichada ganó el candidato Iván Cepeda con un total de 9.969 votos.
Vea el mapa aquí:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...