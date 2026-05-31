Reacciones a la segunda vuelta presidencial entre de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos que se medirán en las urnas en la segunda vuelta presidencial que se realizará el domingo, 21 de junio de 2026. Ante estos resultados, sectores políticos, económicos y sociales de Colombia reaccionaron.

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Estas son las principales reacciones a la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda:

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

La candidata del Centro Democrático anunció en rueda de prensa que, tras los resultados de la primeva vuelta presidencial, se une a Abelardo de la Espriella.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estamos firmes al lado de las ideas, de la libertad, de la iniciativa privada y de la democracia”, dijo.

“Hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro. Ganó Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra y votaremos por él. Pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la cohesión social, de la economía fraterna y del Estado pequeño y austero”.

Juan Daniel Oviedo

“Me duelen los resultados (…). Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad. Esta es una decisión seria que debo asumir (...). Ella (Paloma Valencia), como líder del Centro Democrático, toma sus decisiones, así como yo, como líder de un movimiento de centro, tomaré las mías con respeto a los principios éticos”.

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Sergio Fajardo

“El reto que tenemos nosotros es que este millón de votos y muchas personas más nos plantemos, le digamos a Colombia que puede ser distinta. Nosotros representamos la esperanza de este país, y así vamos a seguir luchando como lo hemos luchado”, señaló.

Claudia López

“Abelardo de la Espriella es un peligro para Colombia, es un defensor de la mafia, es un hombre sin escrúpulos, es una propuesta excluyente. Pero del otro lado, si no hay una corrección de fondo del sectarismo, de la corrupción”, indicó.

Bruce Mac Master

“Hay una gran ganadora, la democracia y la Registraduría, que estuvo bajo ataque durante muchos meses (…). Se demostró que el candidato del Gobierno calcó la favorabilidad del presidente Petro, pero tenemos el fenómeno del candidato Abelardo de la Espriella, con más de 10 millones de votos, que refleja el pensar de muchos colombianos”, dijo en Caracol Radio.

Javier Lafuente, subdirector de El País América

“Abelardo supera el resultado de Petro en primera vuelta hace 4 años. Es sorprendente el resultado de Paloma Valencia, lo que hace ver que el poder movilizador de Álvaro Uribe no es tan fuerte como creíamos en la elección”.

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María Claudia Lacouture

“Entramos a una contienda nueva. Tenemos dos candidatos con diferencia en ideología y en el método de gobernar. Creo que Colombia ha definido entre la seguridad u orden vs. la continuidad”.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco

“Me siento feliz de ver que volverá la inversión privada y que Colombia no sacará corriendo a los inversionistas que tienen deseos de que no les cambien las reglas de juego. Me siento contento de volver a la seguridad energética”, sostuvo.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá

“Podemos confiar en la Registraduría. Yo creo que esto es importantísimo para todos los colombianos. La seriedad del escrutinio es una fuente enorme de tranquilidad”, afirmó.

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Roy Barreras

“Hay que ir por ese centro, de lo contrario el señor de la Espriella será presidente”, dijo.

Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

“No fuimos acompañados en las urnas, pero queremos salvar la democracia. Por eso, vamos a acompañar la campaña de Abelardo de la Espriella”.

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