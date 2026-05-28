Programa de Gobierno de Roy Barreras: Propuestas del candidato del partido político La Fuerza

El próximo domingo, 31 de mayo, Colombia llevará cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, en la que 14 candidatos, junto a su fórmula vicepresidencial, van con el objetivo de ser el nuevo jefe de la República y uno de ellos es Roy Barreras, quien presentó su programa de gobierno.

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Perfil Roy Barreras

Roy Leonardo Barreras Montealegre nació en Bogotá el 27 de noviembre de 1963 y es médico, sociólogo y escritor. Ejerció durante 20 años la medicina antes de su ingreso a la vida pública.

A sus 43 años, en 2006, Barreras fue llamado a contribuir en la construcción de la Ley de Víctimas y a participar en los esfuerzos por desarmar a la guerrilla más grande de América Latina a través de un proceso de negociación.

Fue Senador de la República durante 13 años y, en dos ocasiones, presidió el Congreso de Colombia, siendo el primero en la historia reciente en ser elegido por segunda vez para dirigir el legislativo. Como Senador, fue autor y ponente de varias leyes que hoy benefician a los colombianos.

Además, tuvo un papel como negociador plenipotenciario en el proceso de paz de La Habana, representó al Estado colombiano y fue uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz de 2016. Impulsó la creación de instituciones fundamentales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las Direcciones y Agencias para el Desarrollo Rural y Agrario, entre otras.

Programa de gobierno de Roy Barreras

Roy Barreras, ganador de la consulta del Frente por la Vida, presenta su plan de gobierno con la intención de unir a los colombianos y evitar la polarización en el país. Sus propuestas se enfocan en cinco pilares: salud, seguridad y soberanía energética, programa para la mujer, cultura y deporte, e infraestructura.

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Salud para la vida

El candidato plantea hacer una total reestructuración al actual sistema médico para centrarse en el paciente y la prevención. Para esto espera disponer un estatuto para el trabajador de la salud, justicia laboral, políticas con inteligencia sanitaria y transparencia radical.

Barreras propone un sistema de trazabilidad de recursos con tecnología blockchain, historia clínica digital unificada y almacenada en una nube estatal, torre de control sanitaria con inteligencia artificial e inventivos para médicos que trabajen en zonas rurales.

Seguridad, sostenibilidad y soberanía energética

De acuerdo con el plan de gobierno el candidato, Colombia debe evitar una “transformación forzada” y promover una sostenibilidad económica garantizando el abastecimiento energético del país teniendo cuidado ambiental.

En su programa, propone equilibrar la inestabilidad geopolítica global y la necesidad de soberanía energética, el aumento de la demanda de energía por nuevas tecnologías y garantizar energía asequible para combatir la pobreza y apoyar el crecimiento económico.

Propuesta de mujeres

Roy Barreras creo una propuesta aparte para las mujeres y que está orientada con varios programas enfocados en el desarrollo integral, educación, empleo y protección para ellas.

El candidato propone iniciativas como escuela Virtual de Colombia para niñas y jóvenes, centros comunitarios de emprendimiento, programas de vivienda para madres comunitarias, maestras y mujeres cuidadoras y reformas institucionales como endurecer las penas por violencia intrafamiliar y feminicidio.

Cultura y deportes

En este pilar, Barreras asegura que el problema de Colombia es identidad. Ante esto, planea un programa llamado “El poder de la cultura”, el cual busca fortalecer la formación artística y cultural desde la educación básica.

Para esto, el candidato presidencial quiere implementar el programa “Somos Colombia”, para garantizar formación cultural a todos los estudiantes del país, crear un “Ejército de artistas” que trabaje en enseñando artes, música y cultura local, y desarrollar una Universidad Abierta de la Cultura para profesionalizar a artistas y gestores culturales.

A nivel de deportes, Barreras plantea fortalecer escuelas deportivas, mejorar la infraestructura en los territorios y crear centros de alto rendimiento para apoyar a atletas de competencia.

Infraestructura

El exembajador de Reino Unido propone la reactivación económica mediante la inversión en vías e infraestructura y educación enfocada en la empleabilidad.

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Barreras plantea la construcción de puertos, aeropuertos y sistemas de transporte férreo con el objetivo de mejorar la conectividad del país y fortalecer su competitividad. El candidato señala que con los megaproyectos se busca reducir las brechas entre regiones y se podrían financiar con inversión nacional y extranjera.

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