Propuestas de Sergio Fajardo: Plan de Gobierno de candidato del Partido Dignidad y Compromiso

Sergio Fajardo es uno de los varios candidatos presidenciales que se medirán en las urnas este domingo, 31 de mayo, en el marco de las elecciones en las que Colombia escogerá a su próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026 - 2030.

Es por ello que se hace necesario conocer las propuestas de cada candidato y, en este caso, en Caracol Radio le hacemos un desglose del plan de Gobierno de Sergio Fajardo.

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¿Cuáles son las propuestas de Sergio Fajardo?

Pues bien, cada propuesta de Sergio Fajardo se encuentra albergada en su plan de Gobierno que está colgado en la página web oficial de su campaña.

Así, Fajardo, quien también fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, explica todas sus propuestas en materia de educación, salud, economía, seguridad, vivienda, entre otros aspectos más que acá le contamos.

Propuestas en seguridad

Fajardo propone atacar las rentas criminales en donde, en los primeros 100 días de gobierno, esperan recuperar la inteligencia estratégica y el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para atacar las finanzas del crimen organizado.

Menciona que se priorizará el desmantelamiento de redes de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas que financian a los grupos armados.

Propone más policía en las calles aumentando en 40.000 el número de policías profesionales durante el cuatrienio, además, de fortalecer el modelo de vigilancia comunitaria con tecnología para la prevención y persecución del delito, priorizando las zonas con mayores niveles de hurto, extorsión y violencia urbana.

Crear un plan Nacional contra la extorsión y el secuestro.

Propone una reforma y control del sistema carcelario interviniendo las principales cárceles desde donde se coordinan delitos como la extorsión.

Propuestas en salud

El candidato propone una reforma financiera al sistema de salud y nuevo modelo de pago que garantice sostenibilidad y transparencia.

Se recalculará la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con criterios técnicos, y se creará una institucionalidad independiente para su cálculo y seguimiento.

Proponen realizar auditorías independientes a las EPS —priorizando las más grandes— y fortalecer la Superintendencia de Salud.

Promoverán un nuevo acuerdo de punto final con hospitales, aseguradoras y usuarios para reconocer las deudas legítimas y establecer reglas claras para saldarlas.

Modernizarán el sistema mediante interoperabilidad de historias clínicas, telemedicina, inteligencia de datos y sistemas de información poblacional que permitan tomar decisiones basadas en evidencia.

Se implementarán compras basadas en valor y acuerdos de acceso administrado para medicamentos de alto costo, reduciendo desperdicio, corrupción y gasto ineficiente.

Propuestas en economía

Proponen implementar un plan de consolidación fiscal que reduzca gradualmente el déficit y estabilice la deuda pública.

Recortarán gastos duplicados y rubros sin impacto social, priorizando la inversión en proyectos productivos y desarrollo territorial.

Revisarán la eficiencia de cada programa estatal para garantizar que los recursos públicos generen resultados reales.

Proponen lo que califican como una ‘DIAN moderna, técnica y justa’ para combatir la evasión y la elusión tributaria.

Ordenarán los subsidios energéticos y de combustibles continuando el ajuste gradual en los precios de la gasolina y el diésel para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Propuestas sobre energía en el país

Garantizar el abastecimiento de gas y petróleo. Se impulsará el desarrollo de nuevas fuentes de gas natural para garantizar el suministro del país.

Acelerar la expansión de energías renovables. Colombia instalará al menos 1.000 MW nuevos de capacidad energética por año, de los cuales cerca del 80% corresponderán a energías renovables.

Destrabar proyectos de transmisión eléctrica. Se priorizará la finalización de proyectos críticos de transmisión como Chivor II Norte–Bacatá y Cuestecitas–Copey–Fundación, fundamentales para integrar energías renovables al sistema eléctrico. Se realizarán inversiones adicionales en redes para eliminar cuellos de botella en La Guajira, Cesar y el centro del país.

Propuestas en justicia

Se creará una Jurisdicción Nacional Digital interoperable que permita la asignación automatizada de procesos en todo el país, expediente judicial electrónico único, audiencias virtuales y litigio en línea.

Plan nacional de descongestión judicial. Implementarán calendarios procesales obligatorios, simplificación de etapas procesales y metas de productividad judicial.

Estrategia nacional contra la impunidad. Se priorizarán los delitos de mayor impacto social —homicidio, extorsión, violencia sexual, corrupción y crimen organizado— mediante unidades investigativas especializadas, mejores sistemas de análisis criminal y coordinación efectiva entre Fiscalía, Policía y jueces.

Fortalecimiento estructural de la Fiscalía.

Propuestas en educación

Cuidado integral y educación de la primera infancia garantizando progresivamente el cuidado integral y el derecho a la educación de niñas y niños de 0 a 5 años, priorizando territorios rurales y poblaciones vulnerables.

Ampliarán la cobertura de educación inicial mediante la expansión de centros de atención y jardines infantiles.

Proponen transformar la educación básica y media para fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y la cultura científica.

Proponen hacer de la enseñanza de las matemáticas un proyecto nacional. El proyecto estratégico para mejorar la enseñanza y apropiación de las matemáticas en Colombia busca convertirlas en un motor del desarrollo del país.

Escuelas como comunidades de bienestar. Convertirán las instituciones educativas en entornos de bienestar emocional, convivencia democrática y desarrollo integral.

Ecosistemas de educación superior conectados con el mundo del trabajo. Construirán un sistema de educación superior más integrado, flexible y pertinente, que conecte la educación media, la formación técnica y tecnológica, la universidad y la educación para el trabajo.

Proponen la transformación de SENA mejorando la calidad de los programas

Proponen recuperar el Icetex para que acceder a la universidad no sea sinónimo de deudas impagables o privilegios.

Propuestas en Ciencia y tecnología

Nuevo modelo de gobernanza del Sistema Nacional de CTI basado en simplificar, integrar y potenciar el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Programas Nacionales de Investigación Estratégica impulsando programas nacionales de investigación orientados a resolver desafíos estratégicos del país, financiados de manera estable y coordinados por institutos públicos de investigación.

Se busca crear un Instituto Nacional de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos inspirado en experiencias internacionales como el CENIA de Chile, para liderar investigación avanzada, formación de talento y desarrollo de aplicaciones en sectores estratégicos. E

Agenda Nacional de Bioeconomía y Biotecnología. Colombia aprovechará su biodiversidad como plataforma para la innovación.

Propuestas en Agricultura y desarrollo rural

Proponen lanzar una Política de Desarrollo Productivo Agropecuario (PDPA) para pasar de un agro extensivo y de baja productividad a un agro intensivo, tecnificado y competitivo.

Buscan una tierra productiva y con ingresos. Cada proceso de formalización o adjudicación de tierras estará acompañado de un paquete productivo completo: proyecto productivo financiado, asistencia técnica permanente, acceso a crédito, infraestructura productiva y acceso a mercados.

Proponen transformar el agro colombiano para producir más y mejor con una menor huella ambiental, mediante una estrategia de agricultura agroclimáticamente inteligente que combine información, innovación y financiamiento sostenible.

Propuestas en Transporte

Proponen crear un Sistema Nacional Intermodal de Transporte que articule carreteras, trenes, ríos, puertos y aeropuertos bajo una sola estrategia de planeación logística.

La infraestructura será una herramienta central para transformar territorios con altos rezagos en conectividad y oportunidades económicas.

Proponen intervenir, al menos, 20.000 kilómetros de vías terciarias mediante un programa nacional de mejoramiento, mantenimiento y pavimentación estratégica que permita conectar los territorios rurales con las troncales nacionales y los centros de mercado.

Propuestas de Trabajo

Proponen crear un sistema nacional de coordinación para el empleo, liderado desde la Presidencia de la República, que permita articular de manera permanente la respuesta del Estado frente al desempleo y la informalidad. Esta instancia integrará al Ministerio de Trabajo, el SENA, el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, el Servicio Público de Empleo y a los gobiernos territoriales para monitorear de manera sistemática las vacantes, las colocaciones laborales, los procesos de reconversión de habilidades y las estrategias de formalización.

Buscan implementar el programa ‘CREA Empleo’ para incentivar la creación de nuevos empleos formales, especialmente para mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.

Propuestas de Vivienda

Mi Casa Ya renovado. La meta que tienen es generar un millón de soluciones habitacionales (con la promoción de 750 mil VIS y VIP en el cuatrienio y el desarrollo de 250 mil mejoramientos de vivienda).

Proponen reactivar Mi Casa Ya en los primeros 100 días, priorizando hogares con postulaciones vigentes y jefatura femenina.

Estrategia Nacional de Urbanismo Social. Proponen lanzar una estrategia para transformar barrios rezagados mediante proyectos integrales que combinen vivienda, espacio público, movilidad y equipamientos sociales.

Servicios públicos de calidad para todos. Proponen llevar agua potable y saneamiento a un millón de colombianos adicionales y electricidad a zonas desconectadas mediante soluciones híbridas, paneles solares comunitarios y microrredes.

Propuestas en Deporte

Proponen fortalecer el apoyo al ciclo olímpico y paralímpico en coordinación con el Comité Olímpico Colombiano y las federaciones, con metas de medallas y consolidación de disciplinas en las que Colombia ya es potencia, como ciclismo, patinaje, atletismo, levantamiento de pesas y boxeo.

Buscan crear un Plan Nacional de Infraestructura Deportiva que se enfoque en construir y mejorar escenarios deportivos pertinentes, sostenibles y acordes con el talento deportivo de cada región.

Proponen tener un profesor de educación física en cada colegio, reincorporando plenamente esta formación en las instituciones educativas oficiales.

Proponen crear el Programa Talento Colombia, un sistema nacional que acompañe a los mejores deportistas jóvenes en la transición hacia el alto rendimiento, evitando la pérdida de talentos entre las categorías juveniles y mayores.

Quieren promover la competencia deportiva entre territorios, colegios y clubes creando ciclos permanentes de torneos que eleven el nivel deportivo nacional y, además, proponen fortalecer los Juegos Intercolegiados y Escolares como el principal sistema de competencia juvenil del país, ampliando su cobertura y visibilidad.

Proponen crear el Programa Muévete Colombia.

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