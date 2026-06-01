Iván Cepeda aseguró que hay un desfase en los resultados preliminares: “son 885.000 personas”

El candidato presidencial Iván Cepeda alertó sobre dos situaciones en la jornada electoral de la primera vuelta presidencial 2026. Primero, aseguró que el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre un tema específico: “Hay un desfase que necesitamos verificar respecto al censo electoral, que incluye a 885 mil personas o cédulas; buscamos claridad al respecto”.

En segundo lugar, señaló que ha reportado un número indeterminado de mesas donde se han observado votaciones atípicas. “Solo emitiremos un pronunciamiento sobre los resultados de la primera vuelta una vez que se aclare esta situación”, añadió.

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