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01 jun 2026 Actualizado 01:38

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Política

Iván Cepeda aseguró que hay un desfase en los resultados preliminares: “son 885.000 personas”

Su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, no aceptó los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial.

Iván Cepeda. Foto: Colprensa.

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Maria José Castro

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El candidato presidencial Iván Cepeda alertó sobre dos situaciones en la jornada electoral de la primera vuelta presidencial 2026. Primero, aseguró que el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre un tema específico: “Hay un desfase que necesitamos verificar respecto al censo electoral, que incluye a 885 mil personas o cédulas; buscamos claridad al respecto”.

En segundo lugar, señaló que ha reportado un número indeterminado de mesas donde se han observado votaciones atípicas. “Solo emitiremos un pronunciamiento sobre los resultados de la primera vuelta una vez que se aclare esta situación”, añadió.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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